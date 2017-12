Kalenders Formule 1 en WRC bekend: Spa-Francorchamps op 26 augustus Redactie

23u30

Bron: Belga 0 AFP Auto- en Motorsport De Internationale Automobielfederatie (FIA) heeft officieel de kalenders van de Formule 1 en het WRC-kampioenschap rally bevestigd. De Grote Prijs Formule 1 van België, in Spa-Francorchamps, vindt zoals verwacht plaats op 26 augustus.

Zoals voorzien zullen er volgend jaar in de F1 21 races zijn in plaats van 20. Dat komt door de terugkeer van de Grote Prijzen van Frankrijk en Duitsland op de kalender. De Grote Prijs van Maleisië verdwijnt.

Het WRC-kampioenschap, waarin Thierry Neuville volgend seizoen opnieuw op een eerste wereldtitel mikt, telt dertien manches. De Rally van Turkije neemt van 14 tot 16 september de plaats in van de Rally van Polen.

In het WEC-uithoudingskampioenschap vinden de 6 Uren van Spa-Francorchamps plaats op 5 mei 2018 en 4 mei 2019. De Belgische Grand Prix in de Formule 3 gaat in 2018 door op 28 juli, de GP in de nieuwe categorie WTCR op 26 augustus, dezelfde dag als de Grote Prijs in de F1. De Rallycross op het circuit van Mettet is voor 10-13 mei.

