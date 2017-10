Kalender WK motorcross telt in 2018 twintig GP's, waaronder een in Lommel Redactie

12u26

Bron: Belga 0 BELGA Clément Desalle. Auto- en Motorsport Het wereldkampioenschap motorcross bestaat in 2018 uit twintig Grote Prijzen, een meer dan dit jaar. Op 5 augustus staat de GP van België in Lommel op het programma. Dat wordt de vijftiende manche. In totaal wordt in zestien landen geracet.

Het WK begint op 4 maart niet zoals de voorbije jaren in Qatar maar op het Neuquencircuit in Argentijns Patagonië. Twee weken later gaat het richting Europa met races in Spanje, het Nederlandse Valkenswaard (de GP van Europa) en Trentino. Daar wordt op 8 april de eerste van drie GP's op Italiaanse bodem georganiseerd.

Begin juli houdt het WK-circus halt in Indonesië, waar twee races na elkaar worden gehouden (1 en 8 juli).

De laatste WK-wedstrijd staat op 30 september in Imola op het programma. Een week later, op 7 oktober, volgt in de Verenigde Staten nog de Motorcross der Naties.

De Italiaan Antonio Cairoli (KTM) kroonde zich in 2017 voor de zevende keer tot wereldkampioen in de MXGP (MX1). Clément Desalle (Kawasaki) was met een vierde plaats de beste Belg.

- WK-kalender 2018 -

04 maart: GP van Patagonië-Argentinië (Neuquen)

18 maart: GP La Comunitat Valenciana (Spanje, Redsand)

25 maart: GP van Europa (Nederland, Valkenswaard)

08 april: GP van Trentino (Italië, Pietramurata)

15 april: GP van Portugal (Agueda)

01 mei: GP van Rusland (Orlyonok)

13 mei: GP van Letland (Kegums)

20 mei: GP van Duitsland (Teutschenthal)

03 juni: GP van Groot-Brittannië (Matterley Basin)

10 juni: GP van Frankrijk (St Jean d'Angély)

17 juni: GP van Italië (nog toe te wijzen)

01 juli: GP van Indonesië (Pangkal Pinang)

08 juli: GP van Azië (Indonesië, Semarang)

22 juli: GP van Tsjechië (Loket)

++ 05 augustus: GP van België (Lommel)

12 augustus: GP van Zweden (Uddevalla)

19 augustus: GP van Zwitserland (Frauenfeld/Gachnang)

02 september: GP van Turkije (Afyon)

16 september: GP van Nederland (Assen)

30 september: GP van Imola (Italië, Imola)

07 oktober: Motorcross der Naties (Verenigde Staten, Red Bud)