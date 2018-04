Jonge motorcrosser (18) mogelijk verlamd na val op training mvdb

18 april 2018

11u13

Bron: Het Belang van Limburg 0 Auto- en Motorsport De jonge motorcrosser Berre Brands is zaterdag slecht neer gekomen bij een val op training op een crosscircuit in het Duitse Grevenbroich, meldt Het Belang van Limburg vandaag. De jongen (18) uit Wijchmaal (Peer) brak twee ruggenwervels en is mogelijk vanaf de navel verlamd.

Berre werd per traumahelikopter naar het ziekenhuis in Keulen gevlogen waar hij meteen werd geopereerd.

Het liep zaterdag even voor 14 uur fout toen hij een sprong maakte over de eerste van drie heuvels op het circuit. Zijn banden kwamen in verschillende sporen terecht waardoor hij zijn motor na de volgende sprong niet meer recht kreeg. De motorcrosser zag zich genoodzaakt te springen. Hij kwam op zijn voeten terecht en rolde vervolgens van de berg af. Beneden kon Berre niet meer opstaan en voelde hij zijn benen niet meer.

Hij wordt mogelijk later deze week naar een revalidatiecentrum in Overpelt overgebracht. Berre krijgt op de sociale media veel steunbetuigingen. Vrienden delen de boodschap 'Stay Strong Berre' samen met het nummer 394, zijn startnummer.