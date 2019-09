Jong Waals talent pakt zege in Omloop van Vlaanderen: “Maar ik voel me niet de winnaar” Joost Custers

08 september 2019

10u04

Bron: Eigen berichtgeving 0 Autosport De 60ste editie van de ConXioN Omloop van Vlaanderen, de oudste wedstrijd van het Jobfixers Belgian Rally Championship, werd gewonnen door de 23-jarige Sébastien Bédoret, die zijn eerste nationale overwinning behaalde. Het jonge talent uit Donstiennes hield in een spannende slotfase het hoofd koel om Kevin Demaerschalk achter zich te houden. Vincent Verschueren vervolledigde het podium.

Dat de slotfase zo spannend was, had niemand verwacht. Vrijdagavond nam Adrian Fernémont immers de wedstrijd in handen en de Skoda-rijder domineerde en controleerde het gebeuren in Roeselare. Ondanks de wisselvallige omstandigheden ging hij met 22" voorsprong de slotronde in, maar plots brak de transmissie van de Skoda op de verbindingsroute. Sébastien Bedoret en zijn navigator Thomas Walbrecq boekten zo hun allereerste overwinning in het Belgisch rallykampioenschap. Een bekroning voor het project van Skoda België en Freddy Loix om een jongere op te leiden.

“Opdracht volbracht, want we kwamen naar Roeselare om te winnen,” lachte Sébastien Bedoret. “Maar, ik voel me niet de winnaar, want Adrian Fernémont was dit weekend gewoon de sterkste. Tot zijn opgave was de tweede plaats het hoogst haalbare, want ik maakte gisteren een foutje in het donker. We misten ons herkenningspunt in het donker en gingen daardoor veel te laat in de remmen. Het kostte ons een kleine 15". Na die schuiver dacht ik niet meer aan de zege. En toch is het nog gelukt! Dit parcours brengt me gewoon geluk. Vorig jaar draaide ik hier mijn eerste snelste tijd en nu pak ik de zege!”