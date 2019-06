Joël Smets verwacht onfortuinlijke Herlings dit seizoen nog in actie te zien YP

20 juni 2019

09u19

Bron: Belga 0 Motorcross Voor de onfortuinlijke motorcrosser Jeffrey Herlings lijkt het seizoen nog niet voorbij.

Sportdirecteur Joël Smets van KTM, de ploeg van de regerend wereldkampioen in de koningsklasse MXGP, hoopt de 24-jarige Nederlander dit jaar nog in actie te zien. "Maar dat is niet iets waar we ons nu mee bezig moeten houden. De breuk moet gewoon goed genezen, dat is het allerbelangrijkste", laat de Kempenaar, zelf vijf keer wereldkampioen, weten bij de Nederlandse omroep NOS.

Herlings maakte anderhalve week geleden zijn rentree in het WK-circuit tijdens de Grand Prix van Rusland. Door een gecompliceerde voetbreuk, opgelopen in januari, moest hij het eerste deel van het seizoen missen. Afgelopen zondag ging het echter bij de GP van Letland opnieuw fout. Een andere crosser reed bij het inrijden over diezelfde voet heen waarna Herlings eerst nog wel de eerste manche won. Daarna moest hij zich echter afmelden vanwege de nieuwe voetblessure. Onderzoek in het ziekenhuis wees een enkelbreuk uit.

"Er mag een vlot herstel verwacht worden", zegt Smets, die rekening houdt met een revalidatieperiode van ongeveer zes weken voor Herlings.

Het WK motorcross is negen manches ver en duurt nog tot half september, met de achttiende en laatste GP in Shanghai. De leiding is in handen van de Sloveen Tim Gajser (Honda). Clément Desalle (Kawasaki) is zevende en eerste Belg maar door een zware beenbreuk komt hij dit jaar niet meer in actie.