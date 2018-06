Jérôme D'Ambrosio wordt derde in Formule E Zürich, zege voor Di Grassi Redactie

10 juni 2018

21u58

Bron: Belga 0 Na bijna 2 jaar haalt @thereal_JDA eindelijk nog eens een podiumplaats! 🥉👏🏼 pic.twitter.com/SxEK8ZGJLR Play Sports(@ playsports) link Auto- en Motorsport Onze landgenoot Jérôme D'Ambrosio (Dragon Racing) is zondag op de derde plaats geëindigd in de ePrix van Zürich, de tiende manche in het Formule E-kampioenschap. De 32-jarige Brusselaar moest in de straatrace op Zwitserse bodem enkel de Braziliaan Licas Di Grassi (Audi) en de Brit Sam Bird (Virgin Racing) voor laten gaan.

D'Ambrosio voelde zich duidelijk in zijn sas in Zürich. Onze landgenoot reed in de kwalificaties de tweede tijd. Na de super pole zakte D'Ambrosio terug naar plek vier op de startgrid. Tijdens de straatrace kon hij zich wel nog een plekje verbeteren. Het is meteen ook zijn eerste podium in twee jaar tijd in de Formule E.

In de WK-stand nadert Bird overigens tot op 23 punten van de Franse WK-leider Jean-Eric Vergne (Techeetah), die slechts als tiende over de streep bolde. Vergne keerde na veel pech telkens terug vooraan in de wedstrijd, maar kreeg verschillende tijdstraffen opgelegd en werd zo ver teruggeslagen in de daguitslag. Bird kon achter de solerende Di Grassi wel veel punten sprokkelen en maakt de titelstrijd zo opnieuw spannend. De dubbele ePrix in de straten van New York (14 en 15 juli) zal over het eindklassement beslissen. D'Ambrosio staat op de 13e plaats in de WK-stand.

Uitslag:

1. Lucas Di Grassi (Bra/Audi Sport Abt Schaeffler)

2. Sam Bird (GBr/DS Virgin Racing) op 7.542

3. Jérôme d'Ambrosio (BEL/Dragon Racing) 16.822

4. André Lotterer (Dui/Techeetah) 20.295

5. Sébastien Buemi (Zwi/Renault E.Dams) 26.692

WK-tussenstand (na 10 van 12 manches):

1. Jean-Eric Vergne (Fra) 163 ptn

2. Sam Bird (GBr) 140

3. Lucas Di Grassi (Bra) 101

4. Sébastien Buemi (Zwi) 92

5. Felix Rosenqvist (Zwe) 86

13. Jérôme d'Ambrosio (BEL) 27