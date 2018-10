Jérôme d'Ambrosio wordt concurrent van Stoffel Vandoorne in Formule E LPB

16 oktober 2018

11u01

Bron: Belga 0

Naast Stoffel Vandoorne zal met Jérôme d'Ambrosio nog een Belg komend seizoen actief zijn in de Formule E. D'Ambrosio wordt één van de twee rijders bij Mahindra Racing, zo maakte de Indiase renstal bekend. Hij zal er een duo vormen met de Duitser Pascal Wehrlein, een voormalig F1-rijder.

D'Ambrosio heeft al veel ervaring in de Formule E. Hij is erbij sinds de start van het elektrische kampioenschap in 2014 en kwam de voorbije vier seizoenen uit voor Dragon Racing. De 32-jarige D'Ambrosio behaalde in de Formule E al twee zeges en zeven podiumplaatsen. Hij wordt dus een concurrent van Stoffel Vandoorne, die F1-team McLaren verlaat en aan de slag gaat bij het Duitse HWA Racelab. Sam Dejonghe, een andere Belg, blijft bij Mahindra Racing als testrijder.

De Formule E-competitie begint op 15 december in Saoedi-Arabië. Afgelopen seizoen ging de titel naar de Fransman Jean-Eric Vergne (Techeetah). Jérôme d'Ambrosio eindigde als veertiende.