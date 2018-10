Jérémy Van Horebeek bespaart België van afgang in kwalificaties Motorcross der Naties Redactie

07 oktober 2018

17u09

Bron: Belga 0

Dertig landen stonden aan de start van de kwalificatierace voor de Motorcross der Naties, de traditionele slotrace van het internationale motorcrossseizoen. In de Amerikaanse deelstaat Michigan, meer bepaald in Red Bud, wist Jérémy Van Horebeek (3e in de Open) het Belgische team te redden van uitschakeling nadat zijn twee teamgenoten een slechte prestatie neerzetten: Jago Geerts (18e in MX2) en Clément Desalle (27e in MXGP). Die laatste moest drie rondes voor het einde opgeven, toen hij de achtste plaats bezette.

Grote favorieten, de Verenigde Staten, deelden in de malaise: na de opgave van Eli Tomac in de MXGP bezetten ze een 29e plaats. Ook Amerikaans kampioen Aaron Plessinger liet het afweten: hij eindigde pas elfde in de MX2. Justin Barcia krikte het Amerikaans vertrouwen weer op met een tweede plaats in de Open.

Resultaten van de kwalificaties:

MX1

1. Antonio Cairoli (Ita)

2. Ken Roczen (Dui)

3. Jeffrey Herlings (Ned)

4. Gautier Paulin (Fra); 5. Tommy Searle (G-B); 6. Jose Butron (Spa); 7. Filip Bengtsson (Zwe); 8. Valentin Guillod (Zwi); 9. Kik Gibbs (Aus); 10. Roland Edelbacker (Oos); ...27. Clément Desalle (Bel), op 3 ronden; 29. Eli Tomac (VSt)

MX2

1. Dylan Ferrandis (Fra)

2. Hunter Lawrence (Aus)

3. Henry Jacobi (Dui)

4. Michele Cervellin (Ita); 5. Jorge Prado (Spa); 6. Enzo Lopes (Bra); 7. Ben Watson (GBr); 8. Jess Pettis (Can); 9. Alvin Ostlund (Zwe); 10. Anthony Rodriguez; 11. Aaron Plessinger (VSt); ... 18. Jago Geerts (Bel); ...

OPEN

1. Glenn Coldenhoff (Ned)

2. Justin Barcia (VSt)

3. Jérémy Van Horebeek (Bel)

4. Jérémy Seewer (Zwi); 5. Harri Kullas (Est); 6. Alessandro Lupino (Ita); 7. Jordi Tixier (Fra); 8. Max Nagl (Dui); 9. Max Anstie (G-B); 10. Tarasov Volodymyr (Oek); ...

De 19 gekwalificeerden

1. Nederland, 4 ptn

2. Italië, 5

3. Frankrijk, 5

4. Duitsland, 5; 5. Australië, 11; 6. Spanje, 11; 7. Groot-Brittannië, 12; 8. Zwitserland, 12; 9. Verenigde Staten, 13; 10. Zweden, 16; 11. Canada, 21; 12. Estland, 21; 13. België, 21; 14. Oostenrijk, 23; 15. Brazilië, 24; 16. Venezuela, 26; 17. Tsjechië, 28; 18. Nieuw-Zeeland, 29; 19. Ierland, 29.