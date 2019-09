Jeffrey Herlings wint eerste reeks in GP van Turkije Redactie

08 september 2019

14u35

Bron: Belga 0 Motorsport De Nederlander Jeffrey Herlings (KTM) heeft de eerste reeks in de MXGP op zijn naam geschreven in de Grote Prijs van Turkije, de zeventiende en voorlaatste manche in het WK. In het Turkse Afyonkarahisar haalde de oud-wereldkampioen het voor de Let Pauls Jonass (Husqvarna) en de Nederlander Glenn Coldenhoff (KTM).

De Sloveen Tim Gajser (Honda) was al langer zeker van de wereldtitel. Hij werd zesde in de eerste reeks. Jeremy Van Horebeek (Honda) finishte als negende, Kevin Strijbos (Yamaha) als elfde en Nathan Renkens (KTM) als negentiende.

In de MX2 verlengde de Spanjaard Jorge Prado (KTM) eind augustus in Zweden zijn wereldtitel. Hij won de eerste reeks in Turkije voor Jago Geerts (Yamaha). Brent Van doninck (Honda) werd 26ste.

Meer over KTM

sport

sportdiscipline

motorsport

motorcross

Honda