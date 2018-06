Jeffrey Herlings pakt achtste seizoenszege in Frankrijk Redactie

10 juni 2018

21u41

Bron: Belga 0 Auto- en Motorsport De Nederlandse WK-leider Jeffrey Herlings (KTM) heeft zondag in St-Jean-d'Angely de Grote Prijs MXGP van Frankrijk, de tiende WK-manche, op zijn naam geschreven. Na de eerste won hij ook de tweede reeks. Het is al de achtste zege van het seizoen voor Herlings.

Herlings haalde het in de tweede reeks voor de Italiaanse wereldkampioen Antonio Cairoli (KTM) en de Sloveen Tim Gajser (Honda). Clément Desalle (Kawasaki) werd zesde, Jeremy Van Horebeek (Yamaha) veertiende en Kevin Strijbos (KTM) vijftiende. Nathan Renkens (Honda) reed de tweede reeks niet uit. De GP-zege was uiteraard voor Herlings, Cairoli werd tweede en Gajser derde. Desalle eindigde vierde, Strijbos twaalfde, Van Horebeek zestiende en Renkens 32e.

In de WK-stand breidt Herlings zijn voorsprong uit. Hij telt nu 486 punten, Cairoli is tweede met 424 punten. Desalle is de beste Belg op de derde plaats met 351 punten. Van Horebeek is negende, Lieber die zondag niet in actie kwam twaalfde, Strijbos zestiende.

In de MX2 was de zege in de tweede reeks voor de Spanjaard Jorge Prado (KTM). Jago Geerts (Yamaha) werd knap tweede. De Amerikaan Thomas Covington (MUL), die de eerste reeks won, eindigde derde. Brent Van doninck (Husqvarna) reed de tweede reeks niet uit. In de einduitslag scoorde Prado evenveel punten als Covington, maar bij gelijke stand geeft de tweede reeks de doorslag en daardoor was de GP-zege voor de Spanjaard. De Deen Thomas Kjer Olsen mocht als derde mee op het podium. Geerts werd vierde, Van doninck 23e.

In de WK-stand blijft de Let Pauls Jonass (KTM) aan de leiding met 434 punten, voor Prado (418). Geerts rukt op naar de zesde stek, Van doninck is negentiende.

De elfde Grote Prijs van het seizoen wordt volgende week zondag op 17 juni in het Italiaanse Ottobiano gereden.

MXGP

- 1e manche:

1. Jeffrey Herlings (Ned/KTM)

2. Clément Desalle (Bel/Kawasaki)

3. Antonio Cairoli (Ita/KTM)

4. Tim Gajser (Sln/Honda); 5. Glenn Coldenhoff (Ned/KTM); 6. Jeremy Seewer (Zwi/Yamaha); 7. Romain Febvre (Fra/Yamaha); 8. Gautier Paulin (Fra/Husqvarna); 9. Evgeny Bobryshev (Rus/Suzuki); 10. Valentin Guilod (Zwi/KTM)...

14. Kevin Strijbos (Bel/KTM); 16. Jeremy Van Horebeek (Bel/Yamaha); 28. Nathan Renkens (Bel/Honda)

- 2e manche:

1. Jeffrey Herlings (Ned/KTM)

2. Antonio Cairoli (Ita/KTM)

3. Tim Gajser (Sln/Hon)

4. Romain Fèbvre (Fra/Yam); 5. Gautier Paulin (Fra/Hus); 6. Clément Desalle (Bel/Kaw); 7. Glenn Coldenhoff (Ned/KTM); 8. Jérémy Seewer (Sui/Yam); 9. Evgeny Bobryshev (Rus/Suz); 10. Ivo Monticelli (Ita/Yam); 14. Jérémy Van Horebeek (Bel/Yam); 15. Kevin Strijbos (Bel/KTM); 32. Nathan Renkens (BEL/Hon)

- GP-stand:

1. Jeffrey Herlings (Ned), 50 ptn

2. Antonio Cairoli (Ita), 42

3. Tim Gajser (Sln), 38

4. Clément Desalle (BEL), 37; 5. Romain Fèbvre (Fra), 32; 6. Glenn Coldenhoff (Ned), 30; 7. Gautier Paulin (Fra), 29; 8. Jérémy Seewer (Zwi), 28; 9. Evgeny Bobryshev (Rus), 24; 10. Shaun Simpson (GBr), 18; 11. Max Nagl (Dui), 17; 12. Kevin Strijbos (Bel), 13; 13. Alessandro Lupino (Ita), 13; 16. Jérémy Van Horebeek (Bel), 12

- WK-stand (10/20):

1. Jeffrey Herlings (Ned), 486 ptn

2. Antonio Cairoli (Ita), 424

3. Clément Desalle (Bel), 351

4. Romain Fèbvre (Fra), 323; 5. Gautier Paulin (Fra), 296; 6. Tim Gajser (Sln), 295; 7. Glenn Coldenhoff (Ned), 267; 8. Jérémy Seewer (Zwi), 226; 9. Jérémy Van Horebeek (Bel), 219; 10. Max Nagl (Dui), 177; 11. Evgeny Bobryshev (Rus), 163; 12. Julien Lieber (Bel), 162; ... 16. Kevin Strijbos (Bel), 107

MX2

- 1e manche:

1. Thomas Covington (VSt/Hus)

2. Thomas Kjer Olsen (Den/Hus)

3. Jorge Prado Garcia (Spa/KTM)

4. Pauls Jonass (Let/KTM); 5. Jago Geerts (Bel/Yam); 6. Hunter Lawrence (Aus/Hon); 7. Conrad Mewse (GBr/KTM); 8. Michele Cervellin (Ita/Yam); 9. Ben Watson (GBr/Yam); 10. Davy Pootjes (Ned/KTM); 11. Samuele Bernardini (Ita/TM); 12. Calvin Vlaanderen (ZAf/Hon); 13. Iker Larranaga (Spa/Hus); 14. Ruben Fernandez (Spa/Kaw); 15. Simone Furlotti (Ita/Yam); ...18. Brent Van Doninck (Bel/Hus); ...

- 2e manche:

1. Jorge Prado Garcia (Spa/KTM)

2. Jago Geerts (Bel/Yam)

3. Thomas Covington (VSt/Hus)

4. Thomas Kjer Olsen (Den/Hus); 5. Calvin Vlaanderen (ZAf/Hon); 6. Pauls Jonass (Let/KTM); 7. Ben Watson (GBr/Yam); 8. Michele Cervellin (Ita/Yam); 9. Conrad Mewse (GBr/KTM); 10. Stephen Rubini (Fra/KTM); 11. Simone Furlotti (Ita/Yam); 12. Larranaga (Spa/Hus); 13. Hunter Lawrence (Aus/Hon); 14. Ruben Fernandez (Spa/Kaw); 15. Zachary Pichon (Fra/KTM); ... opgave: Brent Van Doninck (Bel/Hus)

- GP-stand:

1. Jorge Prado Garcia (Spa), 45 ptn

2. Thomas Covington (VSt), 45

3. Thomas Kjer Olsen (Den), 40

4 Jago Geerts (Bel), 38; 5. Pauls Jonass (Let), 33; 6. Ben Watson (Aus), 26; 7. Michele Cervellin (Ita), 26; 8. Conrad Mewse (GBr), 26; 9. Calvin Vlaanderen (ZAf), 25; 10. Hunter Lawrence (Aus), 23; 11. Iker Larranaga (Spa), 17

- WK-stand (10/20):

1. Pauls Jonass (Let), 434 ptn

2. Jorge Prado Garcia (Spa), 418

3. Thomas Kjer Olsen (Den), 328

4. Ben Watson (GBr/Yam), 305; 5. Calvin Vlaanderen (ZAf), 259; 6. Jago Geerts (Bel), 217; 7. Jed Beaton (Aus), 216; 8. Thomas Covington (VSt), 211; 9. Henry Jacobi (Dui), 187; 10. Michele Cervellin (Ita), 187; 11. Davy Pootjes (Ned), 167; 12. Iker Larranaga (Spa), 164; 13. Conrad Mewse (GBr), 159; 14. Hunter Lawrence (Aus), 129; 15. Vsevolod Brylyakov (Rus), 127;. ...19. Brent Van Doninck (Bel), 77 ...

EMX125

Algemeen klassement: 1. Mattia Guadagnini (Ita/Hus), 43 (4/1); 2. Thibault Benistant (Fra/Yam), 40 (1/6); 3. Florian Miot (Fra/KTM), 35 (6/3): 4. James Scott (NZe/KTM), 32 (5/5); 5. Rick Elzinga (Ned/Yam), 26 (3/15); 6. Emil Weckman (Fin/KTM), 25 (14/4); 7. Petr Polak (Tsj/KTM), 24 (10/8): 8. Matheo Miot (Fra/KTM), 22 (op/2); 9. Andrea Bonacorsi (Ita/KTM), 22 (8/12); 10. René Hofer (Oos/KTM), 22 (2/op.); ... Emil Weckman (Fin), 136; 4. Petr Polak (Tsj), 128; 5. Mattia Guadagnini (Ita), 104; 6. Tom Guyon (Fra), 104; 7. Raivo Dankers (Ned), 103; 8. Lion Florian (Dui), 95; 9. Raf Meuwissen (Ned), 93; 10. Filip Olsson (Zwe), 76; 11. Sans Lucas (Spa), 74; 12. Emilio Scuteri (Ita), 71; ... 36. Wannes Van de Voorde (Bel), 12; ...

EMX250

Algemeen klassement: 1. Mathys Boisrame (Fra/Hon), 43 (1/4); 2. Brian Strubhart (Fra/Kaw), 36 (5/3); 3. Roan Van de Moosdijk (Ned/Yam), 32 (3/9); 4. Steven Clarke (GBr/Hon), 27 (16/2); 5. Tom Vialle (Fra/Hus), 27 (2/16); 6. Pierre Goupillon (Fra/Kaw), 25 (0/1); 7. Dylan Walsh (NZe/Hus), 24 (11/7); 8. Mel Pocock (GBr/Hus), 24 (15/9); 9. Kevin Horgmo (Nor/KTM), 22 (14/6); 10. Mikkel Haarup (Den/Hus), 29 (7/13); 11. Alberto Forato (Ita/Hon), 19 (9/14); ... 21. Erik Willems (Bel), 6 (op/15); ... 24. Cyril Genot (Bel/KTM), 4 (18/20); ...

Kampioenschap (6/11): 1. Mathys Boisrame (Fra), 194; 2. Mel Pocock (GBr), 181; 3. Martin Barr (GBr), 172 ptn; 4. Steven Clarke (GBr), 155; 5. Dylan Walsch (NZe), 141; 6. Mikkel Haarup (Den), 132; 7. Tom Vialle (Fra), 132; 8. Brian Strubhart (Fra) 127; 9. Pierre Goupillon (Fra), 122; 10. Roan Van de Moosdijk (Ned), 115; 11. Kevin Horgmo (Nor), 87; 12. Giuseppe Tropepe (Ita), 85; 13. James Dunn, (GBr), 80, 14. Karel Kutsar (Est), 77; ... 33. Cyril Genot (Bel), 17; ... 39. Erik Willems (Bel), 6 KDA/PJB/

