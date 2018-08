Jeffrey Herlings ook in GP van België onaantastbaar, landgenoten stellen teleur LPB

05 augustus 2018

21u10

Auto- en Motorsport De Nederlander Jeffrey Herlings (KTM) heeft in Lommel de Grote Prijs van België aan zijn palmares toegevoegd. De WK-leider hield in de vijftiende manche van het WK MXGP de Italiaan Antonia Cairoli (KTM) en de Brit Max Anstie (Husqvarna) achter zich.

Op het zanderige circuit van Lommel toonde Herlings zich de beste in beide reeksen. Telkens eindigde wereldkampioen Cairoli op de tweede plaats. Anstie werd twee keer vierde en mocht zo het WK-podium bestijgen in de koningsklasse.

De Belgen konden de steun van het thuispubliek niet omzetten in goede resultaten. Jérémy Van Horebeek (achtste en negende) was de beste Belg op plek acht in de eindstand. Clément Desalle (tiende en negende) eindigde een positie lager. Kevin Strijbos tekende vor de vijftiende plaats. Julien Lieber werd achttiende, Jeffrey Dewuld negentiende.

Herlings brak medio juni bij een val tijdens een training zijn rechtersleutelbeen. Daardoor ontbrak de Nederlander in de GP van Lombardije. Hij won dit seizoen al twaalf GP's. In de WK-stand telt hij nu 683 punten, 36 punten meer dan Cairoli. Desalle is derde met 503 punten. Van Horebeek (337) is negende, Lieber (198) veertiende, Strijbos (177) vijftiende.