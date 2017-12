Jean Todt blijft voorzitter van de Internationale Autosportfederatie Redactie

12u51

Jean Todt is vandaag in de Franse hoofdstad Parijs herverkozen als voorzitter van de Internationale Autosportfederatie (FIA). Voor de 71-jarige Fransman wordt het de derde ambtstermijn van vier jaar.

De voormalige Ferrari-directeur in de F1 staat al sinds 2009 aan het hoofd van de FIA. Net als in 2013 had hij deze keer geen tegenkandidaat bij de voorzittersverkiezingen. In principe wordt nu onze landgenoot Thierry Willemarck vicevoorzitter van mobiliteit, maar dat bevestigde de FIA nog niet. Willemarck was voorzitter van de Regio I bij de FIA, de zone die Europa, het Midden-Oosten en Afrika groepeert.