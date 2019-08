Japanner Sato wint IndyCar Bommarito 500 MMP

25 augustus 2019

De Japanner Takuma Sato heeft zaterdag de Bommarito 500 op zijn naam geschreven, de vijftiende manche in het IndyCarkampioenschap. De Amerikaan Josef Newgarden blijft aan kop in het algemene klassement.

Sato, met een verleden in de Formule 1, bleef in Madison (Illinois) de Amerikaan Ed Carpenter voor. Nadien volgden de Braziliaan Tony Kanaan en de Amerikaan Santino Ferrucci.

Newgarden eindigde pas als zevende maar blijft algemene leider met 563 punten. De Fransman Simon Pagenaud (525 ptn) en de Amerikaan Alexander Rossi (517 ptn) maken het podium vol.

Voor Sato is deze overwinning alvast een mooie opsteker nadat hij vorige week deze zware crash veroorzaakte in de IndyCar in Pocono.