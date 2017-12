Jacky Ickx ontvangt "Oscar van de sport" Redactie



Bron: Belga 0 Photo News Jacky Ickx en zijn vrouw Khadja Nin. Auto- en Motorsport Jacky Ickx werd gistere, in Monte-Carlo in de bloemetjes gezet. De 72-jarige voormalige autopiloot, zesvoudig winnaar van de 24 Uur van Le Mans, tweevoudig vicewereldkampioen Formule 1 en in 1983 winnaar van Parijs-Dakar, mocht in het prinsdom een World Sports Legends Award in ontvangst nemen.

Het was de tweede editie van de Monaco World Sports Legends Awards, die zich profileren als de "Oscars van de sport". Die Oscars gaan naar sporters en ex-sporters met een uitzonderlijke carrière, die zich niet alleen door hun sportieve prestaties liepen opmerken, maar ook door hun voorbeeldfunctie.

"De prestigieuze prijzen gaan naar mannen en vrouwen, kampioenen en ex-kampioenen, die in hun sport een levende legende werden, maar bovendien een sociale invloed uitoefenen door anderen, vooral de jeugd, te motiveren. Zij zijn een inspiratie en een voorbeeld", klinkt het bij de organisatie.

Naast Ickx mochten de Australische motorrijder Mick Doohan, de Italiaanse kajakker Josefa Idem, de Franse rallyrijdster Michèle Mouton en de Italiaanse worstelaar Armin Zöggeler een award in ontvangt nemen. De laureaten worden opgenomen in het "Pantheon of World Sports Legends". Vorig jaar bij de eerste editie, viel twee Belgen die eer te beurt. Dat waren doelman Jean-Marie Pfaff en hoogspringster Tia Hellebaut.

