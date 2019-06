Is dit nog verantwoord? ‘Dodelijkste wegrace op aarde’ eist met 27-jarige Engelsman al het 258ste leven ODBS

04 juni 2019

11u04 0 Motorport De Isle of Man TT, beter bekend als de dodelijkste wegrace op aarde, zit alweer op koers om zijn aantal van 2,4 te evenaren. Dat is het gemiddelde aantal sterfgevallen per editie. Nu is het de beurt aan de 27-jarige Engelsman Daley Mathison, die crashte in een scherpe bocht tijdens de RST Superbike race. Hij laat een vrouw en dochtertje na. Sinds de start van het event in 1911, kwamen er al 258 rijders om het leven op het kleine eilandje in de Ierse zee.

Not something I ever wanted to write but here we go.....



Daley, as Daisy says, is now sleeping with the fairies. That’s all I can bring myself to say right now. The last image I saw of my husband, was of a man so happy with life and so proud of his racing. xxxxxx pic.twitter.com/wWCaDJwUht Daley Mathison(@ DaleyMathison) link

Mathison was gisteren tijdens de wegrace voor motors bij de RST Superbikes aan zijn derde lap van 60 kilometer begonnen, toen hij op zijn BMW in een scherpe bocht naar links ten val kwam met een snelheid van om en bij de 200 kilometer per uur. De race werd meteen afgevlagd en via een helikopter werd Mathison nog naar het ziekenhuis gebracht, maar alle hulp kwam te laat. Zijn vrouw Nat postte een emotioneel eerbetoon op Twitter. “Niet iets dat ik ooit heb willen schrijven, maar hier gaan we... Daley slaapt nu bij de sprookjes, zoals Daisy (hun dochtertje, nvdr) nu zegt. Dat is eigenlijk alles wat ik kan zeggen momenteel. Het laatste beeld dat ik me van mijn man zal herinneren, was dat van iemand die gelukkig was en fier op zijn leven als racer.”

Het is niet dat Mathison, die voor Penz13.com reed, geen ervaring had. Het was al zijn zesde Isle of Man TT, nadat hij er in 2014 debuteerde. Hij was reekshoofd 19 bij de Superbikes. Vorig jaar eindigde hij nog als tweede in de Zero Race, terwijl hij daar in 2016 en 2017 telkens goed was voor de derde plaats. Op zijn twaalfde begon hij met de sport en de laatste jaren hielp hij ook studenten uit het noord-oosten van Engeland, vanwaar hij afkomstig was, om hun ambities in de motorsport waar te maken.

“De risico’s op Man ken je en accepteer je. Het kleinste foutje kan zulke grote gevolgen hebben De Nederlander Jochem van den Hoek, die er in 2017 om het leven kwam

Op de sociale media veel steunbetuigingen, van onder ander de legendarische motorrijder Carl Fogarty. “Triest om het nieuws te horen van de dood van Daley Mathison in de Superbike race. Mijn gedachten zijn nu bij zijn familie en vrienden.” Wedstrijdorganisator ACU bracht een lijvig statement uit waarin het ook haar medeleven betuigde. Vorig jaar kwamen twee coureurs om het leven tijdens het event: de lokale rijder Dan Kneen, tijdens kwalificaties voor de Superbike tijdrit, en Adam Lyon tijdens de Monster Energy Supersport 1-race. Ook tijdens een oefensessie van de ‘classic’ race vond de 62-jarige Alan ‘Bud’ Johnson de dood, iemand die al dertig jaar aan de wedstrijd meedeed.

Sad to hear of the death of Daley Mathison in today’s tt superbike race. Thoughts are with family and friends..! FOGGY MBE(@ carlfogarty) link

Absolutely gutted to read about @DaleyMathison today, met him a number of times and was a real talent in road racing... he will be missed ... RIP Chris Days(@ mrchrisdays) link

Wat de race zo gevaarlijk maakt? Regels zijn er amper. Met vaste tussentijden vertrekken de deelnemers, waarna ze soms met meer dan 300 kilometer per uur door de straten racen. Obstakels als rotondes, muren en gebouwen zorgen voor extra adrenaline maar ook geregeld hachelijke toestanden, waarbij ook al toeschouwers het leven lieten. De Nederlander Jochem van den Hoek, die er in 2017 overleed, zei daar enkele maanden eerder toen nog over: “De risico’s op Man ken je en accepteer je. Ik zal niet zeggen dat het saai is op Assen, maar op Man rijd je bijna op leven en dood. Het kleinste foutje kan zulke grote gevolgen hebben. Dat is een deel van de kick. Ik zal er alles aan doen om het niet mee te maken. Maar als het gebeurt, heb ik er zelf voor gekozen.”

Vandaag zal de race gelukkig van ongelukken bespaard blijven. Omwille van het slechte weer zijn de activiteiten afgeblazen.

TT 2019: That's it people - racing at the Isle of Man is OFF for today. Sigh. https://t.co/ynAPvLrnkg Flyin18T(@ Flyin18T) link