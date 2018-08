IndyCar-rijder Wickens succesvol geopereerd aan wervelkolom na zware crash LPB

22 augustus 2018

11u34

Bron: afp

De Canadese autocoureur Robert Wickens, die vorige zondag tijdens de Grote Prijs van Pocono een zwaar ongeval had, is met succes geopereerd aan de wervelkolom. Dat bevestigde zijn team Schmidt Peterson. "De ernst van het ruggenmergletsel is momenteel nog niet vastgesteld", laat het raceteam weten.

De 29-jarige Wickens zal naar verwachting verdere operaties ondergaan om breuken van de onderste ledematen en de rechteronderarm te behandelen. De Canadees botste tijdens de veertiende manche van het IndyCar-kampioenschap in Pennsylvania tegen de Amerikaanse piloot Ryan Hunter-Ray, waarop zijn racewagen begon te spinnen. Nadat de wagen vervolgens tegen de vangrails vloog en de lucht intuimelde, konden andere piloten als bij wonder het tollende voertuig ontwijken.