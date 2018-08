IndyCar opgeschrikt door schokkende crash, piloot in allerijl afgevoerd GVS

19 augustus 2018

22u46

Bron: Belga en eigen berichtgeving 4 Auto- en Motorsport Door een zware crash is de Grote Prijs van Pocono in het IndyCar-kampioenschap deze avond stilgelegd na zeven rondes. Vijf piloten waren betrokken bij de botsing. De Canadees Robert Wickens was er het ergst aan toe en werd met een helikopter naar het ziekenhuis afgevoerd.

Wickens kwam in de zesde ronde in botsing met de Amerikaanse piloot Ryan Hunter-Ray. De racewagen van de Canadees begon te spinnen, sloeg tegen de vangrails en tuimelde nadien de lucht in. Zijn Honda gleed nadien verder op de racebaan, maar als bij wonder konden andere piloten het tollende voertuig ontwijken. Van Wickens' wagen bleef niet veel meer over, de brokstukken vlogen in het rond.

Andere slachtoffers

De Canadese piloot werd per helikopter afgevoerd naar het nabijgelegen ziekenhuis in Allentown (Pennsylvania). Volgens de koersdirectie zou Wickens bij bewustzijn zijn. De wedstrijd werd geneutraliseerd. Pas wanneer de vangrails gerepareerd zijn en de baan helemaal is vrijgemaakt, zal de race hernomen worden.

Ook de Braziliaan Pietro Fittipaldi, de Japanner Takuma Sato en de Canadees James Hinchcliffe waren betrokken bij het incident. Samen met Ryan Hunter-Ray kregen zij de eerste zorgen toegedeeld in het medisch centrum op de Pocono Raceway. Zij kregen groen licht om verder te racen.

De crash van Wickens in slow motion. Wat een ongehoord harde klap. #IndyCar pic.twitter.com/AFJc0edkJD Patrick Moeke(@ PatrickMoeke) link