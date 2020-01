Indrukwekkende Neuville leidt in Monte Carlo na eerste dag Redactie

24 januari 2020

00u29

Bron: Belga 0 Autosport Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) staat op het einde van de eerste wedstrijddag van de Monte Carlo aan de leiding. In de tweede klassementsrit reed de Belg de concurrentie helemaal op een hoopje. Neuville sluit de dag af met een bonus van 19.1 sec op Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC). Wereldkampioen Ott Tänak (Hyundai i20 Coupe WRC) is derde op 25.1 sec.

Ott Tänak mocht als wereldkampioen als eerste de baan op in de openingsrit van de Monte Carlo. Op het kurkdroge parcours met een buitentemperatuur van 4 graden reed de Est de tweede tijd op 1.8 sec van ritwinnaar Sébastien Ogier. Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC) debuteerde met een derde tijd gevolgd door Thierry Neuville die toch al 6.4 sec moest prijsgeven op leider Ogier.

"In het begin ging het goed maar de weg was als behoorlijk vuil. Ik was af en toe verward omdat er toch heel wat cuts waren en ik die niet allemaal in mijn nota's had. Op het einde kreeg ik wat problemen met de banden maar mijn bandenkeuze zou beter moeten zijn voor de tweede klassementsrit", zei Thierry Neuville aan de finish van de klassementsrit van Malijai - Puimichel.

Alle drie de M-Sport rijders kenden een dramatische start van het kampioenschap. Zowel Suninen (Ford Fiesta WRC), Lappi (Ford Fiesta WRC) als Greensmith (Ford Fiesta WRC) kregen onderweg een waarschuwing voor een oververhitte motor veroorzaakt door een de aanwezigheid van bladeren in de luchtinlaat.

In de 25.49 km lange klassementsrit van Bayons - Breziers werden de deelnemers voor het eerst met sneeuw en ijs geconfronteerd. Voor Ott Tänak was het in die omstandigheden met een nieuwe wagen een beetje als op eieren rijden. De Est reed de derde tijd en moest 4.2 sec prijsgeven op Sébastien Ogier die de tweede tijd reed.

Net als Ogier was ook Neuville onderweg met vier super soft banden. De Belg schuwde onderweg geen enkel risico, was aan elke split de snelste om op het einde te finishen met 25.5 sec voorsprong op Ogier en 29.7 sec op Tänak. Een indrukwekkende prestatie van de Belg. "Het ware zeer verraderlijke omstandigheden. Ik probeerde zo goed mogelijk de weg te lezen zonder daarbij risico's te nemen. Ik denk dat we een goede tijd hebben gereden maar het is wachten op wat de andere rijders doen", zei Neuville aan de finish.

Teemu Suninen haalde het einde van de eerste wedstrijddag niet. De Fin moest zijn wagen met transmissieproblemen aan de kant zetten. Een barslechte start voor Suninen die vorig jaar in de openingsrit van de Monte Carlo ook al van de baan ging.

Op vrijdag worden er twee lussen van drie klassementsritten gereden. De Monte Carlo eindigt zondagnamiddag iets voor half twee.