Hyundai herschikt teams voor Rally van Spanje en Wales JCA

05 september 2019

10u48 0

Hyundai Motorsport heeft zijn teams bekendgemaakt voor de WRC in Spanje en Wales, de twee proeven na de Rally van Turkije volgende week. Hyundai zet maar liefst vijf verschillende rijders in, alleen Neuville mag ‘dubbelen’. In Spanje doet het Koreaanse merk het met Thierry Neuville, Dani Sordo en Sébastien Loeb, winnaar afgelopen seizoen. In Wales zien we Neuville, naast Andreas Mikkelsen en Craig Breen, die na Finland opnieuw aan de start verschijnt en duidelijk kandidaat is voor een zitje in 2020. Hyundai staat onder zware druk van Toyota in het WK voor constructeurs, na de 1-2-3 van de Japanners in Duitsland. De Koreanen willen absoluut de merkentitel.