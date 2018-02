Huzarenstukje voor Alonso? Spanjaard kan aan alle langeafstandsraces deelnemen en gaat vol voor befaamde 'Triple Crown' Redactie

09 februari 2018

20u24

Bron: Belga 0 Auto- en Motorsport Formule 1-piloot Fernando Alonso zal dit seizoen aan alle langeafstandsraces van het WK endurance (WEC) kunnen deelnemen. Oorspronkelijk zou de Spanjaard de eerste wedstrijd, de 6 uur van Fuji, moeten missen doordat die samenviel met de Grote Prijs Formule 1 van de Verenigde Staten. De organisatie liet echter weten de 6 uur van Fuji een week vervroegd te hebben. De wedstrijd zal nu in het weekend van 13 en 14 oktober plaatsvinden.

De Japanse autofabrikant Toyota, voor wie Alonso rijdt in het WEC, is de eigenaar van het circuit van Fuji en wilde Alonso graag zien rijden op dat thuiscircuit. Door de gewijzigde datum kan de 36-jarige Spanjaard aan alle WEC-races deelnemen.

Het WEC zal zich dit seizoen over een periode van veertien maanden en in acht manches afspelen. De races, waaronder twee edities van de 6 uur van Spa en de 24 uur van Le Mans, worden gereden in Europa, Azië en Noord-Amerika.

Het seizoen begint in Europa met de 6 uur van Spa-Francorchamps (België, 5 mei), de 24 uur van Le Mans (Frankrijk, 16-17 juni) en 6 uur van Silverstone (Groot-Brittannië, 19 augustus). Vervolgens trekken de autosporters naar Azië, met de 6 uur van Fuji (Japan, 14 oktober) en de 6 uur van Shanghai (China, 18 november). Na een korte winterstop wordt het seizoen opnieuw opgepikt in Florida voor de 1.500 mijl van Sebring (Verenigde Staten, 16-17 maart 2019. Het seizoen eindigt in Europa, met een tweede editie van de 6 uur van Spa-Francorchamps (België, 4 mei 2019) en de 24 uur van Le Mans (Frankrijk, 15-16 juni 2019).

Alonso hoopt de Triple Crown te winnen. Daarvoor moet hij naast de Grand Prix F1 van Monaco, de 500 mijl van Indianapolis (IndyCar) en de 24 uur van Le Mans op zijn palmares brengen. Enkel de Brit Graham Hill deed hem dat voor (met winst in de 24 Uur van Le Mans in 1972). Alonso won de GP van Monaco al in 2006 en 2007. Vorig jaar maakte hij zijn debuut in de 500 mijl van Indianapolis. Hij reed een tijdje aan de leiding, maar viel op 21 ronden van het einde uit.