Herlings wint in Zwitserland vijfde GP op rij, Desalle is derde GVS

19 augustus 2018

19u36

Bron: Belga 1 Auto- en Motorsport Jeffrey Herlings (KTM) heeft de Grote Prijs motorcross van Zwitserland op zijn naam geschreven, zijn vijfde GP-zege op rij. De Nederlander verstevigt zo zijn koppositie in de WK-stand na afloop van de zestiende WK-manche. Clément Desalle (Kawasaki) werd derde.

In Frauenfeld was Herlings, die zijn dertiende overwinning dit seizoen boekte, de beste in de twee reeksen. In de eerste haalde hij het voor Desalle en de Fransman Romain Febvre. De Italiaanse wereldkampioen Antonio Cairoli (KTM), concurrent van Herlings in de strijd om de wereldtitel, eindigde pas op de achtste plaats. In de tweede reeks vervolledigden Febvre en de Sloveen Tim Gajser het podium, voor Desalle. Cairoli moest tevreden zijn met de zesde plaats. In de eindstand van de GP staat Febvre zo op de tweede plaats, Desalle is derde, Cairoli pas zevende.

Kevin Strijbos (KTM) eindigde op de achtste plaats, na een tiende en een achtste stek. Jeremy Van Horebeek (Yamaha), eerst 16de en daarna 13de, volgt zeven plaatsen verder. Julien Lieber (Kawasaki) werd 18de in de eindafrekening, Nathan Renkens (Honda) 23ste.

In de WK-stand telt Herlings nu 733 punten, 58 meer dan Cairoli. Desalle staat op de derde plaats met 543 punten. Van Horebeek (350 ptn) is negende, Lieber (205) 14de en Strijbos (201) 15de.

MX2

De Spaanse WK-leider Jorge Prado (KTM) pakte de zege in de MX2. De Let Pauls Jonass (KTM), regerend wereldkampioen in de MX2, werd tweede met evenveel punten. Prado won de tweede reeks, Jonass de eerste. Brent Van doninck (Husqvarna) is terug te vinden op de 13de plaats.

Er staan dit seizoen nog vier GP's op het programma. Volgende week zondag vindt de zeventiende WK-manche plaats in het Bulgaarse Sevlievo.