Herlings opnieuw dominant in eerste reeks MXGP in Italië, wereldtitel voor Prado in MX2 Redactie

30 september 2018

16u15

Bron: Belga 0 Auto- en Motorsport Kersvers wereldkampioen Jeffrey Herlings (KTM) heeft in Imola de eerste reeks van de Grote Prijs motorcross van Italië in de MXGP gewonnen. Clément Desalle (Kawasaki) werd derde.

In reeks 1 van de laatste WK-manche was Herlings ruim twaalf seconden sneller dan de Sloveen Tim Gajser (Honda). De derde plaats ging naar Desalle. Julien Lieber (Kawasaki) werd vijfde, Jeremy Van Horebeek (Yamaha) achtste, Nathan Renkens (Honda) 24e en Kevin Strijbos (KTM) 29e.

Met de zege in de eerste reeks van de MX2 verzekerde de 17-jarige Spanjaard Jorge Prado (KTM) zich van de wereldtitel in die categorie. Hij is de opvolger van de Let Pauls Jonass (KTM), die na een operatie aan de knie niet in actie kwam in Imola. Jago Geerts (Yamaha) werd zesde, Brent Van doninck (Husqvarna) 15e.

Later op de dag komen de motorcrossers nog een tweede keer in actie.