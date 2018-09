Herlings met overmacht naar wereldtitel MXGP TLB

16 september 2018

15u06

Bron: ANP 0 Auto- en Motorsport Jeffrey Herlings (KTM) heeft in eigen land tijdens de GP van Nederland, de voorlaatste manche van het seizoen, voor het eerst de wereldtitel in de MXGP-klasse veroverd. De 24-jarige Nederlander won de eerste reeks in Assen, hetgeen volstond voor zekerheid over de wereldtitel.

Voor Herlings is het zijn eerste wereldtitel in de MXGP. Vorig jaar werd hij tweede in de eindstand van de koningsklasse van het motorcross. De Nederlander werd in de MX2-klasse al wereldkampioen in 2012, 2013 en 2016.

Herlings hield in de eerste reeks in Assen zijn grote WK-concurrent achter zich, de Italiaan Antonio Cairoli (KTM). De Brit Max Anstie (Husqvarna) werd derde. Kevin Strijbos (KTM) werd de eerste Belg op de achtste plaats, Clément Desalle (Kwasaki) werd negende, Julien Lieber (Kawasaki) tiende, Jeffrey Dewulf (KTM) 19e, Nathan Renkens (Honda) 27e en Jeremy Van Horebeek (Yamaha) 33e.

In de MX2 was de zege in de eerste reeks voor de Spanjaard Jorge Prado (KTM), voor de Deen Thomas Kjer Olsen (Husqvarna) en de Amerikaan Thomas Covington (Husqvarna). Brent Van doninck (Husqvarna) reed naar een twaalfde plaats, Jago Geerts (Yamaha) werd dertiende.

De tweede reeks in de MX2 wordt om 16u10 gereden, de tweede reeks in de MXGP om 17u10.