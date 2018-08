Herlings domineert in Bulgarije, Desalle derde MH

26 augustus 2018

14u45

Bron: Belga 0 Auto- en Motorsport Jeffrey Herlings (KTM) heeft de Grote Prijs motorcross van Bulgarije in de MXGP-klasse op zijn naam geschreven, zijn zesde GP-zege op rij. De Nederlander verstevigt zo zijn koppositie in de WK-stand na afloop van de zeventiende WK-manche. Clément Desalle (Kawasaki) werd derde.

Op het circuit van Sevlievo was Herlings de beste in de twee reeksen, goed voor zijn veertiende overwinning dit seizoen. In de eerste reeks triomfeerde de Nederlander voor de Sloveen Tim Gasjer (Honda) en Desalle. De Italiaanse wereldkampioen Antonio Cairoli (KTM), concurrent van Herlings in de strijd om de wereldtitel, moest vrede nemen met de achtste plaats. In de tweede reeks verzekerde Cairoli zich van de tweede stek, voor Gajser. Desalle eindigde op de vierde plaats. In de eindstand van de GP belandde Gajser zo op de tweede plaats, Desalle is derde, Cairoli vierde.

Jeremy Van Horebeek (Yamaha) eindigde op de achtste plaats, na een zesde en een 13e stek. Kevin Strijbos (KTM) is op de twaalfde plaats terug te vinden, na een 15e en een elfde plaats. Julien Lieber (Kawasaki), die zevende werd in de eerste reeks en opgaf in de tweede, volgt twee plaatsen verder. Nathan Renkens (Honda) werd 23e.

Herlings telt in de WK-stand nu 783 punten, 73 meer dan Cairoli. Desalle is derde met 581 punten. Van Horebeek (373 ptn) is negende, Lieber (219) 14e, Strijbos (217) 15e.

In de MX2 ging de eindzege naar Jorge Prado (KTM). De Spanjaard loopt in de WK-stand uit op Pauls Jonass (KTM), regerend wereldkampioen in de MX2. De Let werd tweede in Bulgarije, voor de Australiër Hunter Lawrence (Honda). Brent Van doninck (Husqvarna) eindigde op de 15e plaats.

Er staan dit seizoen nog drie GP's op het programma. Volgende week vindt de achttiende WK-manche plaats in het Turkse Afyonkarahisar.