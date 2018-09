Haar wagen in twee stukken gereten, door de lucht geslingerd en toch komt autopilote goed weg na vreselijke crash MDB

06 september 2018

14u22 4

Valentina Tomasello moet over een steengoede engelbewaarder beschikken. Het mag haast een wonder heten dat de Venezolaanse autopilote het Sunix Race Track in Santo Domingo Este, in het zuiden van de Dominicaanse Republiek, levend verliet. Tomasello raakte tijdens de Grand Prix Toyota van de baan, waarna ze tegen een boom aan knalde. Door de stevige klap werd haar wagen zelfs uit elkaar gereten waarna Tomasello uit haar voertuig werd geslingerd. Gelukkig genoeg bewoog ze vrijwel meteen toen ze op de grond lag. Sterker nog: ze liep enkel een breuk in haar rechterarm op.

Valentina Tomasello fuera de peligro. Hablame de milagros #ViveRo pic.twitter.com/YM8jcQc4Kk Quique ☕(@ Quique76) link

"Het gaat, met dank aan God, goed met me", liet Tomasello vanuit het ziekenhuis al snel optekenen. "Mijn hoofd, mijn schedel en mijn wervelkolom zijn in orde. Ik hou zo veel van jullie, bedankt voor jullie berichten", klonk het nog. Na het zien van de beelden is het pas echt wonderbaarlijk dat Valentina het nog kan navertellen. Zeker als je de resten van haar wagen bekijkt. Helemaal klaar voor de schroothoop.

Valentina Tomasello walked away from this accident with only a fractured right arm... pic.twitter.com/oqG3wicfTF Christian Rodriguez(@ motordeportes) link

Valentina Tomasello quiere volver a la pista primer https://t.co/HsJLKFfv9n pic.twitter.com/HInUcBrelQ EntornoInteligente(@ ENTORNOi) link