GP motorcross van Hongkong valt weg en wordt niet vervangen XC

05 april 2019

21u03

Bron: Belga 0 Motorcross De Grote Prijs motorcross van Hongkong, die voorzien was als laatste WK-manche op 22 september, gaat niet door. Dat meldde Youthstream, het bedrijf dat instaat voor de promotie van de MXGP en de MX2.

Er komt geen vervanger voor de GP van Hongkong, en dus sluit de GP van China op 15 september het WK-seizoen af. De echte seizoensafsluiter volgt op 29 september met de Motorcross der Naties in het Nederlandse Assen. De organisatoren in Hongkong hebben gevraagd om hun intrede in het mondiale circuit te kunnen uitstellen tot in 2020. Dit weekend houdt het motorcross-circus halt in Trente voor de GP van Italië, de GP van België in Lommel staat op 4 augustus op het menu.

Na drie manches is het momenteel de Italiaan Antonio Cairoli (KTM) die aan de leiding staat in de MXGP. Beste Belg is Clément Desalle (Kawasaki) op een derde plaats, Jeremy Van Horebeek is vijfde. In de MX2 staat de Spanjaard Jorge Prado (KTM) aan de leiding.