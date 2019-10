Gooien protesten ook roet in het eten voor Rally van Catalonië? Joost Custers

17 oktober 2019

11u26 0 Rally De Spaanse krant AS schrijft dat de Catalaanse protesten ook een directe impact kunnen hebben op het World Rally Championship, dat volgende week in principe richting Catalonië komt. Als de onrust in de Catalaanse hoofdstad Barcelona escaleert, kan de rally op Catalaanse wegen volgende week volledig worden geannuleerd.

Duizenden mensen zijn de afgelopen dagen de straat op gegaan in Barcelona. De reden is dat negen leiders van Catalaanse onafhankelijkheidsactivisten afgelopen week zware gevangenisstraffen kregen. Volgens AS maakt de organisator van de WRC-manche RACC zich grote zorgen. De RACC probeert om te voorkomen dat protesten de rally bereiken. Het centrum van de protesten bevindt zich in Barcelona, ​​met een rallypark in Salou, op 100 km van Barcelona.

Als de rally niet zou plaatsvinden, is Ott Tänak quasi zeker van de wereldtitel. Momenteel heeft hij 28 punten meer dan Sebastien Ogier en 41 punten voorsprong op Thierry Neuville. De protesten beïnvloeden ook andere sporten. De Spaanse voetbalbond vroeg om de Clásico tussen Barcelona-Madrid te verplaatsen van Barcelona naar Madrid.

