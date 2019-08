Gilles Magnus pakt pole voor 24 Uur Zolder Joost Custers

09 augustus 2019

14u20 0 Autosport Het was Gilles Magnus die in de Norma van Russel Racing de superpole afwerkte en dat deed hij met glans. De jonge Antwerpenaar was maar liefst 2 seconden sneller dan Sam Dejonghe in de Norma van Deldiche, de wagen waar we ook Tom Boonen vinden. Stienes Longin kwalificeerde zijn Norma van Krafft Racing op de derde plaats (+2,310 seconden).

In Belcar 2 waren de verschillen een pak kleiner. Dylan Derdaele (Belgium Racing) was met zijn Porsche 991 slechts enkele tienden sneller dan zijn eerste achtervolger Dennis Retera van Independent Motorsports (Porsche 991). Met Loek Hartog van THEMS Racing by EMG Motorsport stond ook een derde Porsche op het podium van de klasse. Belcar 3 werd gedomineerd door de Lamborghini Super Trofeo van Danny Kroes (WCB Racing Team by Leipert Motorsp), die bovendien een knappe zesde plaats in de eindranking behaalde.

Met een achtste plaats deed ook Nico Verdonck van VR Racing (Ford Marc Car 2) het uitstekend. Zij eindigden als tweede in het Belcar 3. De bijzondere BMW i8 GTR van Hamofa Motorsport werd derde in de klasse. Wim Spinoy stuurde zijn Mercedes AMG GT4 van Veidec Silver Eagle Racing by GetSpeed naar een achttiende plaats algemeen in het Belcar 4. In Belcar 5 zorgde Dave Van De Velde voor de eerste klasseplaats voor zijn team RBC (Saker RAPX). Hij haalde het voor de Lamera van Milo Racing en de andere Saker van VGL Racing. In Belcar 6 ten slotte was Gregory Eyckmans met zijn BMW 325i E90 van JJ Motorsport de snelste. Hij haalde het voor zijn teamgenoot Tom Werckx (BMW 325i E90) en Jo Lammens van Simtag Racing (BMW 325i E90).

De 24 Uur van Zolder start zaterdag om 16u00