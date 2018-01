Gebroken sleutelbeen voor Kevin Strijbos YP

18 januari 2018

19u32

Bron: Belga 2 Auto- en Motorsport Kevin Strijbos heeft vandaag zijn sleutelbeen gebroken. Dat heeft de KTM-motorcrosser op de sociale media laten weten.

De 32-jarige Strijbos kwam ten val en brak daarbij zijn sleutelbeen. "Morgenvroeg ga ik onder het mes in België", zo klinkt het. "Hopelijk geneest het snel en kan ik starten in Argentinië." De GP van Argentinië, de eerste WK-manche, staat op 4 maart op het programma.

Na zeven seizoenen bij Suzuki, dat niet langer aantreedt in de MXGP, trok Strijbos naar het team Standing Construct. Hij zal met een KTM rijden. Vorig seizoen was Strijbos lange tijd out na een elleboogoperatie.

Well, this just happened today. 👎🏼. Crash and broken collarbone. Tomorrow morning surgery in Belgium. Lets hope its healed quick and that i am behind the gate in Argentina. Feeling really good on my @standingktm . Small set back but we will be back stronger. 💪🏼 Een foto die is geplaatst door null (@kevinstrijbos22) op 18 jan 2018 om 18:18 CET