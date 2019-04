Gajser wint na 1ste ook 2de reeks in Trentino en steekt GP-zege op zak, Belgen stellen teleur XC

07 april 2019

20u07

Bron: Belga 0 Motorcross Tim Gajser (Honda) heeft de Grote Prijs van Trentino in de MXGP-klasse op zijn naam geschreven. De Sloveen won na de eerste ook de tweede reeks op het circuit van Pietramurata en veroverde zo de GP-zege. De Belgen stelden zwaar teleur in Italië. Julien Lieber (Kawasaki, 13e en 12e) was de beste Belg op een twaalfde plaats, Jeremy Van Horebeek (Honda, 10e en opgave) werd zeventiende, Clément Desalle achttiende (Kawasaki, 12e en opgave).

De Italiaanse WK-leider Antonio Cairoli (KTM) werd in beide reeksen tweede, de Fransman Gautier Paulin (Yamaha) in beide reeksen derde. Het duo eindigde logischerwijs ook op twee en drie in de eindafrekening.

Gajser (175 ptn) heeft met deze overtuigende zege zijn achterstand op Cairoli (191 ptn) in de strijd om de wereldtitel teruggebracht naar 16 punten. Jeremy Van Horebeek is vijfde met 113 punten, Clement Desalle zesde met 112 punten en Julien Lieber negende met 79 punten.

In de MX2-klasse won de Spaanse wereldkampioen Jorge Prado (KTM) beide reeksen. Onze landgenoot Jago Geerts (Yamaha) werd na twee tweede plaatsen knap tweede. De Fransman Tom Vialle (KTM) eindigde als derde. De Deense WK-leider Thomas Kjer Olsen (Husqvarna) werd vijfde, Brent Van doninck (Honda) elfde. In de WK-tussenstand nadert Prado (150 ptn) tot op twintig punten van Olsen (170 ptn). Geerts is vijfde met 125 punten, Van doninck zeventiende met veertig punten.

Het WK wordt over vijf weken hervat met de Grote Prijs van Lombardije. De Nederlandse wereldkampioen Jeffrey Herlings, die de eerste vier races heeft gemist door een voetblessure, hoopt dan weer van de partij te zijn.