Gajser pakt zesde GP-zege motorcross op rij in Indonesië

07 juli 2019

12u55

Bron: Belga 0 Motorcross Tim Gajser (Honda) heeft de Grote Prijs van Indonesië motorcross, de elfde WK-manche van het seizoen, op zijn naam geschreven. De Sloveen won op het circuit van Palembang de eerste reeks en werd tweede in de tweede reeks, na de Fransman Romain Febvre (Yamaha). In de MX2-klasse was de zege weinig verrassend opnieuw voor de Spaanse wereldkampioen en WK-leider Jorge Prado (KTM).

Jeremy Van Horebeek (Honda) werd net als in de eerste reeks elfde. Dat levert hem een twaalfde plaats op in de eindafrekening van de Grand Prix. In de WK-tussenstand profiteerde Gajser zo maximaal van de afwezigheid van zijn Italiaanse concurrent Antonio Cairoli in Indonesië. Cairoli kampt met een schouderblessure en mist volgende week ook de GP van Azië, eveneens in Indonesië. Gajser heeft als WK-leider 488 punten. Dat zijn er 130 meer dan Cairoli (358 ptn). Jeremy Van Horebeek volgt als negende met 245 punten.

In de MX2 haalde winnaar Prado dezelfde resultaten als Gajser, eerste en tweede. De tweede reeks werd een prooi voor de Deen Thomas Kjer Olsen (Husqvarna), die in de eindafrekening derde werd na Prado en zijn Franse ploegmakker Tom Vialle (KTM). Brent Van doninck (Honda) eindigde de GP als zesde (achtste + zesde), Jago Geerts (achttiende + vierde) als tiende. In de WK-tussenstand vergroot Prado (494 ptn) zijn voorsprong op Olsen (443) en Geerts (334).