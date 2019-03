Freddy Loix maakt comeback in Ieper YP

02 maart 2019

15u45

Bron: Belga 0 Auto- en Motorsport Viervoudig Belgisch kampioen rally Freddy Loix neemt eind juni deel aan de Rally van Ieper, de zesde manche van het BK rally. Loix bestuurt een Skoda Fabia R5 en krijgt achtvoudig Belgisch kampioen Pieter Tsjoen naast zich in de wagen. Loix won in zijn carrière elf keer de Rally van Ieper.

Skoda België kwam zaterdagochtend met verrassend nieuws op de proppen. Freddy Loix maakt eind juni een comeback in de rallysport. Loix engageerde zich na zijn actieve carrière om jonge rijders te begeleiden. Op dit moment is hij de mentor van Sébastien Bedoret, vorige week nog derde in de Rally van het Haspengouw. De meester neemt het in Ieper bijgevolg tegen de leerling op. Loix komt met Pieter Tsjoen als co-rijder aan de start. Samen zijn ze goed voor twaalf Belgische titels en dertien zeges in de Rally van Ieper.

"Iedereen weet hoe belangrijk de Ypres Rally voor mijn carrière en partnership met Škoda is geweest", legde Loix uit. "Toen er zich een gelegenheid voordeed om nog een keer te starten, heb ik heel even getwijfeld, maar niet lang."

Een complete verrassing is de comeback van Loix niet. Toen hij eind 2016 zijn rallypensioen aankondigde, sloot hij niet uit dat hij occasioneel en puur voor de fun nog eens achter het stuur zou kruipen. "En dat is precies de context die me hier is aangeboden. Ik vorm een team met Pieter Tsjoen, die niet alleen iemand is die ik ten zeerste weet te appreciëren, maar ook de enige die als rijder (2001) en als co-rijder (in 2017) wist te winnen in Ieper. We komen aan de start met een Škoda Fabia R5 van zijn nieuwe team, met slechts één doel: er zoveel mogelijk plezier aan beleven.”

De Ypres rally gaat door op vrijdag 28 en zaterdag 29 juni.