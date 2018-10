Frankrijk wint voor het vijfde jaar op rij, Belgen eindigen als zevende in Motorcross der Naties Redactie

07 oktober 2018

21u45

Bron: Belga 0 Auto- en Motorsport Frankrijk heeft in het Amerikaanse Red Bud voor de vijfde opeenvolgende keer de Motorcross der Naties op haar palmares geschreven. Onze zuiderburen (35 ptn), met Gauthier Paulin, Dylan Ferrandis en Jordi Tixier als rijders, haalden het voor Italië (37) en Nederland (41). De Belgische motorcrossers, de Red Knights (Jérémy Van Horebeek, Clément Desalle en Jago Geerts), finishten finaal als zevende (53).

Na de tweede race stonden de crossers van bondscoach Johan Boonen nog tweede, maar in de derde reeks boekten Van Horebeek (Open) en Desalle (MXGP) tegenvallende resultaten met een elfde en een 27e stek en zo zakten de Knights alsnog naar de zevende plaats.

Opvallend is dat Nederland alle drie de races in Red Bud won, maar toch slechts derde werd in de eindafrekening. Herlings (2x) en Coldenhoff wonnen hun reeksen, maar Calvin Vlaanderen viel uit in de eerste reeks en moest met een oogblessure forfait geven voor de tweede reeks. Zijn slechte resultaat (36e) kon dus niet geschrapt worden en woog zwaar door in de eindstand.

De Verenigde Staten is met 22 overwinningen nog steeds recordhouder wat betreft het aantal zeges in de Motorcross der Naties. België telt vijftien eindzeges, de laatste dateert van 2013. Toen wonnen Clément Desalle, Jérémy Van Horbeek en Ken De Dycker in het Dutise Teutschenthal de wereldtitel. Volgend jaar vindt de Motorcross der Naties in het Nederlandse Assen plaats.

Bijna exit in kwalificaties

Eerder op zondag wist Jérémy Van Horebeek (3e in de Open) het Belgische team nog te redden van uitschakeling nadat zijn twee teamgenoten een slechte prestatie neerzetten: Jago Geerts (18e in MX2) en Clément Desalle (27e in MXGP). Die laatste moest drie rondes voor het einde opgeven, toen hij de achtste plaats bezette.

Grote favorieten, de Verenigde Staten, deelden in de malaise: na de opgave van Eli Tomac in de MXGP bezetten ze een 29e plaats. Ook Amerikaans kampioen Aaron Plessinger liet het afweten: hij eindigde pas elfde in de MX2. Justin Barcia krikte het Amerikaans vertrouwen weer op met een tweede plaats in de Open.