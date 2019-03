Formule E keert in 2020 terug naar Londen met deels overdekte race YP

05 maart 2019

13u38

Bron: Belga 0 Auto- en Motorsport De Formule E verlegt opnieuw grenzen in de autosport. De elektrische autosportklasse zal in de zomer van 2020 deels overdekt racen tijdens de seizoensfinale in Londen. Start en finish zijn in de immense evenementenhal ExCel in de Londense havens (Docklands). Voor de zogeheten ePrix van Londen op 25 en 26 juli is een parcours van 2,4 kilometer met 23 bochten uitgezet.

"Ieder motorisch sportevenement wil in Londen een race houden. Dit was een al een tijdje onze grootste wens", zei voorzitter Alejandro Agag van de Formule E. Het kampioenschap van de elektrische wagens was in 2015 en 2016 al te gast in Londen op een parcours in Battersea Park. "Met onze terugkeer naar Londen willen we niet alleen onze groeiende aanhang in Groot-Brittannië plezieren, we geven ook een boodschap mee om de luchtverontreiniging in de metropool aan te pakken.”

Jérôme d'Ambrosio (Mahindra Racing) leidt de stand van het WK in de Formule E na vier races (in Saoedi-Arabië, Marokko, Chili en Mexico). Voormalig F1-rijder en nieuwkomer Stoffel Vandoorne (HWA Racelab) bengelt puntenloos onderin het klassement.

Zondag (10 maart) staat de vijfde manche in Hongkong op het programma. Het kampioenschap eindigt midden juli met een dubbele race (manches twaalf en dertien) in New York.