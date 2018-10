Finse rallyrijder Lappi wordt ploegmaat van Ogier bij Citroën, Meeke in 2019 bij Toyota LPB

17 oktober 2018

12u40

Bron: Belga 1

De Finse rallyrijder Esapekka Lappi wordt in 2019 teamgenoot van wereldkampioen Sébastien Ogier bij Citroën. De 27-jarige Lappi neemt na twee seizoenen afscheid van Toyota. Zijn plaats daar wordt ingenomen door de Brit Kris Meeke. "Dit is voor mij een mooie kans om nog beter te worden”, zegt Lappi, die een contract voor twee jaar ondertekende. “Vorig jaar stak ik veel op van Jari-Matti Latvala en dit jaar van Ott Tänak. Ik zal nog groeien als ik dingen kan opsteken van Seb.”

Lappi heeft 40 WK-rally’s op zijn teller. Hij wordt algemeen aanzien als een groot talent. Het Citroënteam is erin geslaagd de rijzende ster in het WK rally samen in één team onder te brengen met een vijfvoudige wereldkampioen. De Fin, die vorig jaar zijn thuisrally won, is voorlopig vierde in de WK-stand op ruime afstand van leider Thierry Neuville (Hyundai). Er staan dit seizoen nog twee manches op het programma, in Spanje (25-28 oktober) en Australië (15-18 november).

Kris Meeke naar Toyota

Kris Meeke maakt in 2019 deel uit van het Toyota Team en wordt ploegmaat van Ott Tänak en Jari Matti Latvala. Het nieuws dat al enkele dagen in de lucht hing, werd vandaag officieel. Meeke keert na een ongelukkige doortocht bij Citroën terug in het WK rally. Eerder dit seizoen werd de Brit door een hoog aantal crashes ontslagen door Citroën. Meeke is bijzonder getalenteerd, maar staat ook gekend om zijn risicovolle rijstijl.

Meeke heeft 91 WK-rally’s op de teller, maar haalde 32 keer het einde niet, een opgavepercentage van 35,2 procent. Vijf keer mocht hij als winnaar de champagne ontkurken. De eerste zege dateert van 2015. Toen won hij met een Citroën DS3 WRC de Rally van Argentinië. Vorig seizoen won hij op een memorabele manier de Rally van Mexico door in de laatste bocht te crashen en terecht te komen op een parking naast de weg vol met wagens van rallyfans. Zoekend naar de uitgang slaagde hij erin de rally alsnog te winnen. Zijn laatste zege dateert van de Rally van Catalonië 2017.

Toyota voert momenteel het WK bij de constructeurs aan en heeft 20 punten meer dan eerste achtervolger Hyundai. De Japanse constructeur won dit jaar de rally’s van Argentinië, Finland, Duitsland en Turkije.