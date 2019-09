Fin nog steeds verrassende leider in Turkije, Neuville klimt op naar stek drie Joost Custers

05u49 0 Rally In Turkije een ware ommekeer deze middag. Vooraan is de verrassende Fin Esapekka Lappi nog steeds de leider in de WRC-manche in Turkije. Maar achter de Citroën-rijder zijn Sébastien Ogier en Thierry Neuville na een zeer sterke namiddag opgeklommen naar de tweede en derde plaats, waarbij vooral onze landgenoot een enorme indruk maakte.

De sleutelproef was zonder meer de 38 kilometer lange en verschrikkelijk zware proef van Cetibeli (KP6), waar het ook nog eens begon te regenen. Neuville reed er de snelste tijd en enkel de Citroën-rijders konden enigszins volgen. Al de rest verloor 38 seconden of meer. Het grootste slachtoffer was WK-leider Ott Tänak, die lek reed en 1min18 verloor. Kris Meeke (Toyota) en Andreas Mikkselen (Hyundai) reden ook matige chrono’s en zakten weg in het klassement. KP5 was overigens voor Kris Meeke en KP7, de afsluiter van de dag ging naar Dani Sordo.

Thierry Neuville: “Ik maakte een zeer goede bandenkeuze voor de namiddag, met dank aan de prima informatie van het team in verband met de regen”, aldus Neuville. “Jammer dat we in de voormiddag weer veel tijd verloren, want dat is al enkele wedstrijden zo als we bij de eerste deelnemers de weg op moeten. Maar deze namiddag was het echt goed en ik heb vooral in de proef van 38 kilometer alles gegeven.”

Lappi (Citroën) leidt dus, met 17,7 seconden voorsprong op zijn kopman Ogier, die zelf amper zeven tienden van een seconde overschot heeft op Thierry Neuville, die dus derde is. Een andere jonge Fin, Teemu Suninen (Ford) is vierde (+44,4), met vervolgens Mikkelsen en Sordo (Hyundai) op de plaatsen vijf en zes. Het Toyota-trio Merk, Tänak en Latvala volgt op 7, 8 en 9, plaatsen die het Japanse merk niet meer gewoon is… Daardoor moeten Tänak en co morgen ook in een slechte positie de weg op. Jan Kopecky (Skoda) leidt in WRC2. Morgen, zaterdag, staan weer zes proeven op het programma, goed voor 110 kilometer tegen de chrono.