Fernando Alonso wint tijdens WEC-debuut de Zes uur van Spa-Francorchamps

05 mei 2018

20u08

Bron: Belga 0 Auto- en Motorsport Fernando Alonso heeft zijn debuut in het uithoudingsracen (WEC) niet gemist. Samen met de Zwitser Sébastien Buemi en de Japanner Kazuki Nakajima stuurde de Spaanse Formule 1-kampioen zijn Toyota TS050 Hybrid naar de eerste plaats op het circuit van Spa-Francorchamps, waar de eerste WK-manche plaatsvond.

Het trio van Toyota Gazoo Racing mocht na de diskwalificatie van Toyota-ploeggenoten Kamui Kobayashi, José Maria Lopez en Mike Conway vanaf de pole starten. Ook de race draaide uit op een tweestrijd tussen beide Toyota-teams, maar Alonso en co. gaven de eerste plaats niet uit handen. Conway/Kobayashi/Lopez strandde op 1 seconde. De non-hybride Rebellion R-13 van de Zwitser Neel Jani, de Duitser André Lotterer en de Braziliaan Bruno Senna (neef van F1-legende Ayrton Senna) kwam als derde over de streep.

Voor Alonso is het zijn eerste overwinning op het circuit van Spa-Francorchamps. In de Formule 1 slaagde de wereldkampioen van 2005 en 2006 daar nooit in. Wel stond de McLaren-piloot er drie keer op het podium: in 2005 en 2013 als tweede en in 2007 als derde.

De ploegmaat van Stoffel Vandoorne neemt deel aan alle uithoudingsraces van het seizoen, dat veertien maanden lang is en acht manches telt. Vooral 17 juni en 16 juni 2019 staan met rood aangekruist in zijn agenda. Op die data wordt de 24 uur van Le Mans gereden. De legendarische autorace op het circuit de la Sarthe vormt meteen ook de eerstvolgende afspraak voor de WEC-piloten.

Alonso hoopt de Triple Crown te winnen. Daarvoor moet hij de Grand Prix F1 van Monaco, de 500 mijl van Indianapolis (IndyCar) en de 24 uur van Le Mans op zijn palmares brengen. Enkel de Brit Graham Hill slaagde daarin (met winst in de 24 Uur van Le Mans in 1972). Alonso won de GP van Monaco al in 2006 en 2007. Vorig jaar maakte hij zijn debuut in de 500 mijl van Indianapolis. Hij reed een tijdje aan de leiding, maar viel op 21 ronden van het einde uit.

Uitslag:

1. Buemi/Nakajima/Alonso (Zwi/Jap/Spa/Toyota) de 163 rondes in 6:00:50.702

2. Conway/Kobayashi/Lopez (GBr/Jap/Arg/Toyota) op 1.444

3. Jani/Lotterer/Senna (Zwi/Dui/Bra/Rebellion) 2 rondes

4. Beche/Laurent/Menezes (Zwi/Fra/VSt/Rebellion) 2 rondes

5. Webb/Kraihamer/Dillmann (GBr/Oos/Fra/ByKolles) 5 rondes

6. Aleshin/Petrov (Rus/SMP) 5 rondes

7. Rusinov/Vergne/Pizzitola (Rus/Fra/Fra/G-Drive) 7 rondes

8. Tung/Aubry/Richelmi (Ned/Fra/Mon/Jackie Chan) 7 rondes

9. Lapierre/Negrao/Thiriet (Fra/Bra/Fra/Signatech Alpine) 7 rondes

10. Jaafar/Tan/Jeffri (Mal/Jackie Chan) 8 rondes