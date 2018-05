Fernando Alonso wint tijdens WEC-debuut de Zes uur van Spa-Francorchamps XC

05 mei 2018

20u08

Bron: Belga 0 Auto- en Motorsport Fernando Alonso heeft zijn debuut in het uithoudingsracen (WEC) niet gemist. Samen met de Zwitser Sébastien Buemi en de Japanner Kazuki Nakajima stuurde de Spaanse Formule 1-kampioen zijn Toyota TS050 Hybrid naar de eerste plaats op het circuit van Spa-Francorchamps, waar de eerste WK-manche plaatsvond.

Het trio van Toyota Gazoo Racing mocht na de diskwalificatie van Toyota-ploeggenoten Kamui Kobayashi, José Maria Lopez en Mike Conway vanaf de pole starten. Ook de race draaide uit op een tweestrijd tussen beide Toyota-teams, maar Alonso en co. gaven de eerste plaats niet uit handen. Kobayashi/Maria Lopez/Conway strandde op 1 seconde.

Voor Alonso is het zijn eerste overwinning op het circuit van Spa-Francorchamps. In de Formule 1 slaagde de wereldkampioen van 2005 en 2006 daar nooit in. Wel stond hij er drie keer op het podium: in 2005 en 2013 als tweede en in 2007 als derde.