Fernando Alonso rijdt ook volgend jaar Indy 500 XC

10 november 2018

20u58

Bron: Belga 0 Auto- en Motorsport De Spanjaard Fernando Alonso neemt komend jaar met zijn renstal McLaren voor de tweede keer deel aan de Indianapolis 500, de belangrijkste race van het jaar in de Verenigde Staten, zo werd vandaag bekendgemaakt.

Dit seizoen is tweevoudig wereldkampioen Alonso ploegmaat van onze landgenoot Stoffel Vandoorne bij het kwakkelende McLaren-Renault, maar komend jaar scheiden hun wegen. Alonso heeft zelf gekozen om afscheid te nemen van de Formule 1, voor Vandoorne is er dan geen zitje meer.

Alonso nam in 2017 al deel aan de Indy 500. De 37-jarige Spanjaard reed toen zelfs een tijdlang aan de leiding, maar moest uiteindelijk opgeven. Hij is op jacht naar de Triple Crown: zeges in de GP van Monaco, 24 uur van Le Mans en in Indianapolis. Enkel dat laatste ontbreekt nog op zijn erelijst. De enige piloot die er ooit in slaagde de Triple Crown te veroveren, was de legendarische Brit Graham Hill.