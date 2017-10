Fernando Alonso rijdt 24 Uur van Daytona 18u53 0 EPA Auto- en Motorsport Fernando Alonso (36) zal in januari 2018 deelnemen aan de 24 Uur van Daytona (Florida). Dat heeft zijn F1-renstal McLaren vandaag bekendgemaakt.

De teammaat van Stoffel Vandoorne komt in zijn eerste uithoudingswedstrijd in actie voor United Autosports, dat in handen is van uitvoerend directeur bij McLaren Zak Brown. Samen met de Britten Lando Norris en Phil Hanson zal Alonso achter het stuur zitten van een Ligier JS P217.



Eind mei maakte de Spaanse tweevoudige Formule 1-wereldkampioen al een zijstapje door de Indy 500 te rijden. Daarvoor liet hij de Grote Prijs van Monaco schieten. In de race in Indianapolis (Indiana) moest hij na 179 van de tweehonderd rondes de strijd staken met motorpech.



Alonso kijkt uit naar het nieuwe "project". "Leren over een volledig nieuwe racecategorie en me aanpassen aan een nieuwe wagen en rijstijl, dit is een nieuwe uitdaging voor mij. Ik kan niet wachten om mezelf opnieuw als piloot te testen", zegt de Spanjaard op de McLaren-website. "De 24 Uur van Daytona is de meest iconische uithoudingsrace in de VS en één van de belangrijkste races ter wereld. Dat weet iedereen. De race vindt bovendien plaats op een geschikt moment, wanneer het F1-seizoen niet bezig is." Vorige week meldde McLaren dat Alonso ook volgend jaar aan de zijde van Vandoorne de kleuren van de Britse renstal zal verdedigen in de Formule 1.

