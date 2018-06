Fernando Alonso na winst in 24 uur van Le Mans stap dichter bij Triple Crown: "Het was stressen" Redactie

17 juni 2018

15u36

Bron: Belga 11 Auto- en Motorsport De Spanjaard Fernando Alonso, de Japanner Kazuki Nakajima en de Zwitser Sébastien Buemi hebben in hun Toyota TS050 Hybrid de 86ste editie van de 24 uur van Le Mans gewonnen. Het trio had na 24 uur racen twee rondes voor op de Japanner Kamui Kobayashi, de Brit Mike Conway en de Argentijn José Maria Lopez, ook in een Toyota. De rest van het deelnemersveld volgde op twaalf ronden of meer.

De Belg Laurens Vanthoor was aan het stuur van een Porsche 911 RSR, met als teammaats de Deen Michael Christensen en de Fransman Kevin Estre, de beste in de categorie LMGTE Pro.

Alonso staat nu een stap dichter bij de Triple Crown van de autosport. De 36-jarige Spanjaard wil als tweede piloot in de geschiedenis de 24 uur van Le Mans, de Grand Prix F1 van Monaco en de 500 mijl van Indianapolis (IndyCar) op zijn palmares brengen. Daarmee zou hij in de voetsporen treden van de Brit Graham Hill. Die maakte in 1972 de Triple Crown compleet met winst in Le Mans. De GP van Monaco won Alonso al in 2006 en 2007. Vorig jaar maakte de tweevoudige wereldkampioen Formule 1 zijn debuut in de 500 mijl van Indianapolis. Hij reed een tijdje aan de leiding, maar viel op 21 ronden van het einde uit.

"Het was stressen", zegt Fernando Alonso na overwinning met Toyota

"Ik ben nog een beetje in shock. Op dit moment is het moeilijk om mijn gevoel uit te drukken", reageerde een gelukkige Alonso. "Je bent moe en heel erg geconcentreerd, en dan is het moeilijk om te beseffen wat je aan het realiseren bent. Ik ben het gewoon om in de auto te zitten en de controle te hebben over het ritme en het risico, maar toekijken zorgde voor meer zenuwen."

Na overwinningen in Spa en Le Mans, is Alonso nog niet van plan het voor bekeken te houden voor dit seizoen in het uithoudingsracen. "We staan nu aan de leiding, en het is geen geheim dat ik wereldkampioen wil worden. Ik zal het hele seizoen uitdoen om daarvoor te strijden. De Triple Crown (de 24 Uur van Le Mans, de Grote Prijs F1 van Monaco en de 500 mijl van Indianapolis (IndyCar), nvdr.) realiseren, blijft daarnaast een aantrekkelijk doel. De specialisten proberen te kloppen is een uitdaging, en een manier om een completere piloot te worden."