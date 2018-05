Felipe Massa gaat aan de slag bij Formule E-team Venturi LPB

15 mei 2018

18u34

Bron: Belga 0 Auto- en Motorsport Voormalig Formule 1-piloot Felipe Massa rijdt vanaf volgend seizoen bij het Monegaskische Formule E-team Venturi. Dat maakte de Braziliaan bekend via Twitter.

Massa zal dus in de komende maanden opnieuw achter het stuur van een bolide te zien zijn. De gewezen F1-piloot reed tussen 1998 en 2017 voor Sauber, Williams en Ferrari. In 269 Grote Prijzen was hij goed voor elf overwinningen en 41 podiumplaatsen.

"Met vreugde kan ik jullie mededelen dat ik aan een nieuwe fase in mijn carrière begin", tweette de Braziliaan. "Ik heb bij Venturi getekend voor het volgende seizoen. Vandaag is een speciale dag voor mij en dat wil ik delen met mijn fans."

In het verleden maakten ook Nick Heidfeld en Jacques Villeneuve de overstap van Formule 1 naar Formule E. Ze begonnen beiden bij Venturi. Villeneuve hing in 2016 zijn helm aan de haak, Heidfeld rijdt momenteel voor Mahindra Racing.