F1-coureur Marcus Ericsson stapt over naar IndyCar Redactie

30 oktober 2018

15u39

Bron: Belga 0 Auto- en Motorsport Marcus Ericsson, vijf jaar actief in de Formule 1, stapt na dit jaar over naar de Amerikaanse IndyCar. De 28-jarige Zweed zal daarin aantreden voor de renstal Schmidt Peterson.

Ericsson maakte in 2014 zijn F1-debuut bij Caterham. Een jaar later trok hij naar Sauber, waarvoor hij de voorbije vier seizoenen reed. Volgend jaar zijn de twee zitjes bij het Zwitserse team voor de Fin Kimi Räikkönen en de Italiaan Antonio Giovinazzi, Ericsson blijft wel reserverijder.

"Het is een grote eer de IndyCar 2019 te kunnen rijden met Schmidt Peterson", stelt Ericsson op de website van zijn toekomstige werkgever. "Na vijf jaar in de Formule 1 voelt dit aan als de perfecte volgende stap in mijn carrière. Ik zal hard werken om een vervolg te breien aan het succes van de voorbije jaren. Ik weet dat het niet eenvoudig zal zijn. Maar het is een uitdaging waar ik enorm naar uitkijk."

Bij Schmidt Peterson krijgt Ericsson startnummer 7. Startnummer 6 blijft beschikbaar voor het Canadese talent Robert Wickens, die in augustus zwaar crashte op de Pocono Raceway. Daarbij werd zijn ruggenwervel geraakt, vorige week maakte hij bekend dat hij sindsdien verlamd is. "Ik zal er alles aan doen om de zenuwen in mijn benen weer te stimuleren", klonk het.