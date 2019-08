Ex-wereldkampioen Herlings maakt dit weekend comeback in Zweden MMP

22 augustus 2019

15u18

Bron: Belga 0

De Nederlandse motorcrosser Jeffrey Herlings maakt al komend weekend zijn rentree in de MXGP. De wereldkampioen van vorig seizoen keert terug in Zweden. Aanvankelijk zou de 24-jarige Herlings pas in september zijn comeback maken na een lange herstelperiode wegens een enkelblessure. Ook had hij een scheurtje opgelopen in zijn scheenbeen.

“Daar gaan we weer. Ik rij alweer een paar weken en ik voel me klaar om het in Uddevalla te gaan proberen”, aldus Herlings. “Zoals ik al heb aangegeven, draait 2019 alleen nog maar om de Motorcross der Naties in Assen. Er is geen doelstelling voor dit weekend, behalve te finishen en een goed gevoel op de motor te krijgen.”

Teamchef Dirk Grübel onderstreept dat Herlings zonder al te hoge ambities van start gaat. “Het is goed dat Jeffrey weer kan rijden en racen maar we hebben geen verwachtingen voor dit weekend. Hij is nog altijd op de weg terug en heeft ervoor gekozen om Zweden te gebruiken om wat starts te maken en zijn snelheid weer op te bouwen”, zei Grübel. “Als team zijn we er klaar voor om hem te bieden wat hij nodig heeft. We weten dat dit slechts een volgende stap in zijn herstelproces is.”

De wedstrijd in Zweden is de zestiende van een reeks van achttien WK-manches. De Sloveen Tim Gajser (Honda) kroonde zich vorig weekend in het Italiaanse Imola tot nieuwe wereldkampioen.