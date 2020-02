Evans vergroot zijn voorsprong in Rally van Zweden, Neuville zesde XC

15 februari 2020

12u51

Bron: Belga 0 Rally Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC) blijft de Rally van Zweden domineren. De Welshman won vanochtend alle drie de ritten en heeft nu 16.9 seconden voorsprong op eerste achtervolger Ott Tänak (Hyundai i20 Coupe WRC). Kalle Rovanpera (Toyota Yaris WRC) volgt als derde op 28 seconden, Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) is nog steeds zesde.

De klassementsritten die de rijders vandaag voor de wielen geschoven kregen waren identiek aan die van vrijdag. Het zachtere weer zorgde er evenwel voor dat de wedstrijdomstandigheden helemaal anders waren. Positieve temperaturen en een plaatselijke regenbui vrijdagnacht veranderden het parcours helemaal. In de tweede klassementsrit van de dag was het maar liefst 10 graden warmer in vergelijking met vrijdagochtend.

Net zoals vrijdag stond er ook vandaag geen maat op Evans. De Welshman won de drie ritten en heeft zijn voorsprong in de stand op eerste achtervolger Tänak verdubbeld. Rovanpera volgt als derde, Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC) blijft vierde, Esapakke Lappi (Ford Fiesta WRC) vijfde en Thierry Neuville zesde.

Deze namiddag wordt er in Torsby, in de buurt van de assistentiezone, nog een korte klassementsrit van 2.8 km gereden.

De zachte weersomstandigheden blijven deze rally intussen verder beheersen. De wedstrijdleiding liet deze voormiddag weten dat omwille van de voorspelde regen van zondagochtend de klassementsrit van Likenäs slechts één keer zal gereden worden in plaats van de geplande twee keer. Donderdagavond werd ook al de eerste rit in Karlstad geannuleerd. Eerder op de week werden al zeven klassementsritten geschrapt waardoor er in totaal slechts negen van de aanvankelijk geplande achttien ritten gereden worden.

Na de annulering van Likenäs krijgen de deelnemers nog slechts 23.89 km voor de wielen geschoven. Evans mag de champagne stilaan koud zetten en zich opmaken voor zijn tweede WK-zege in zijn carrière. In 2017 won de Welshman de rally van Groot-Brittannië.