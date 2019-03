Evans neemt leiding over van Tänak in Corsica, Neuville is derde



MH

29 maart 2019

17u50

Bron: Belga 0 Rally Elfyn Evans (Ford Fiesta WRC) is de verrassende leider na de openingsdag in de rally van Corsica. De Brit won vandaag drie van de zes ritten en heeft een voorsprong van 4.5 seconden op eerste achtervolger Ott Tänak (Toyota Yaris WRC), die één rit won. Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) maakte deze namiddag een beetje van zijn achterstand goed en volgt als derde op 9.8 van Evans en op 5.3 van Tänak.

In vergelijking met vorig jaar is dit jaar driekwart van het parcours in Corsica vernieuwd. Dat in combinatie met het feit dat er vandaag halfweg geen assistentie voorzien was, zorgde voor een eerder ongewoon begin van de rally. Rijders reden vanochtend tijdens de eerste doortocht eerder zoekend en gingen niet echt voluit. De eerste rit verliep voor enkelen dramatisch. Kris Meeke (Toyota Yaris WRC) was de snelste onderweg, maar sneed een bocht te diep aan, beschadigde de velg links vooraan met een lekke band tot gevolg. Viervoudig winnaar in Corsica Sébastien Loeb (Hyundai i20 Coupe WRC) gleed tegen een boordsteen, beschadigde daarbij zijn ophanging en verloor twee minuten.

Tänak wisselde deze middag zijn banden met een voorsprong van 1.3 op Elfyn Evans. De Brit begon sterk aan het namiddaggedeelte, won twee van de drie ritten en nam de leiding over van Tänak. In de laatste klassementsrit haalde Evans de traag rijdende Meeke bij en hij geraakte er niet meteen voorbij. Op de smalle Corsicaanse wegen is inhalen geen sinecure. Evans verloor kostbare tijd achter zijn landgenoot, die hem klaarblijkelijk niet meteen gezien had. Bij aankomst was Evans 11.7 trager dan Neuville. “Iedereen heeft gezien wat er gebeurd is. Ik hoop dat het snel geregeld kan worden”, zei Evans aan de finish. De Ford-directie repte zich naar de wedstrijdleiding en stelde voor om Evans dezelfde tijd toe te kennen als Tänak. De wedstrijdleiding aanvaardde dat voorstel, waardoor Evans de dag afsloot als leider.

“Big attack”

In tegenstelling tot de voormiddag kende Neuville een goede namiddag, met als resultaat een snelste tijd in de afsluitende rit van de dag. “Ik voelde me goed in de wagen, maar ik mis wat grip om nog sneller te gaan. In sommige bochten twijfelde ik een beetje. Ondanks dat was het een ‘big attack’. Ik zou graag nog sneller willen gaan”, besloot Neuville.

Minder goed verging het zesvoudig wereldkampioen Sébastien Ogier (Citroën C3 WRC), die net als zijn teamgenoot Esapekka Lappi (Citroën C3 WRC) met de wagen worstelde. Ogier is zesde na de eerste wedstrijddag. Lappi volgt op de zevende positie.

Guillaume de Mevius (Citroen C3 R5) besloot de dag als 22e. Sébastien Bedoret (Skoda Fabia R5) is 24e. Renaud Jamoul, corijder van Adrien Fourmaux (Ford Fiesta R5), moest opgeven.

Morgen trekken de piloten noordwaarts. Van de 347,51 km die de rijders, verspreid over drie dagen, voor de wielen geschoven krijgen worden er zaterdag 174,5 km gereden, verdeeld over zes klassementsritten. De rit van Castagniccia is met 47,18 km de langste van de rally.