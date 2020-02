Evans leidt in Rally van Zweden, Neuville moet achtervolgen Redactie

14 februari 2020

13u50

Bron: Belga 0 Auto- en motorsport De Brit Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC) rijdt na drie klassementsritten aan de leiding in de rally van Zweden. Evans won deze ochtend twee van de drie ritten en heeft in de stand 7,9 seconden voorsprong op zijn piepjonge teamgenoot Kalle Rovanpera (Toyota Yaris WRC). Ott Tänak (Hyundai i20 Coupe WRC) volgt als derde op 8,7 seconden. Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) kende een moeilijke ochtend en is voorlopig zesde op 22 seconden van leider Evans.

In de openingsrit van de rally kregen de deelnemers een volledig besneeuwd parcours voor de wielen geschoven. Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC) reed de snelste tijd gevolgd door Ott Tänak (Hyundai i20 Coupe WRC) die 1,1 seconde trager was. Kalle Rovanpera (Toyota Yaris WRC) reed de derde tijd en was 2 seconden trager dan teamgenoot Evans. Een knap begin van Rovanpera, die half januari met groot overwicht de Artic Lapland rally won, een winterrally die op een volledig besneeuwd parcours gereden werd. Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC) reed de derde tijd met in zijn zog Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) die 4,4 seconden trager was dan Evans.

De eerste kilometers van de tweede rit van de dag, de 20,68 km lange rit van Finnskogen, lagen er besneeuwd bij om nadien over te gaan naar een bevroren gravelweg met af en toe een flard sneeuw. Een vreemd zicht waarbij Neuville nogal wat tijd verloor door als eerste op de weg het parcours te moeten schoonvegen. De Belg, die in de stand naar de zesde plaats zakte, was 8,4 seconden trager dan teamgenoot en wereldkampioen Tänak die de snelste tijd reed. Elfyn Evans bleef leider maar zal zijn voorsprong op Tänak slinken tot 0,2 seconden.

Ook in de derde rit van de dag stond er geen maat op Evans die 8,2 seconden sneller was dan teamgenoot Ogier en 10,1 seconden dan Neuville, die zesde blijft en de kloof met Evans ziet groeien tot 22 seconden. "Het is vrij moeilijk. We hebben geen sneeuw en geen spoor. We hadden een goed ritme, dus we zullen alles blijven geven en zien hoe het verder loopt", zei Neuville aan de finish van de derde klassementsrit. Dankzij de tweede tijd schoof Kalle Rovanpera op naar de tweede plaats ten nadele van Tänak, die naar drie zakte en nu volgt op 8.7 van Evans.

Vrijdagnamiddag wordt er nog één rit gereden waarna een deel van de rijders zal deelnemen aan een biatlon in Torsby Ski tunnel. Professionele biatleten zullen onder andere Suninen, Katsuta en Breen inwijden in het biatlon. Ook op zaterdag wordt er een namiddagactiviteit georganiseerd. Lappi, Tänak, Ogier, Evans en Neuville nemen het dan tegen elkaar op in een graafwedstrijd.