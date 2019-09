Elf (!) raceauto’s crashen in spekgladde bocht GVS

08 september 2019

10u59 9

Tijdens de Citroën DS3 Cup in Denemarken zijn elf raceauto’s gecrasht in één en dezelfde bocht. Plots gingen de hemelsluizen open, waardoor een deel van het traject er spekglad kwam bij te liggen en de meeste piloten de controle over het stuur verloren. Volgens de organisatie is één coureur met lichte verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis, de rest bleef wonderwel ongedeerd.