Eerste titel voor Tom Boonen, die kampioen is in de Benelux Supercar Challenge Joost Custers

19 oktober 2019

16u20 0

John De Wilde (GT Divisie) en Tom Boonen (CN Prototype Divisie) zijn kampioen 2019 in de Benelux Supercar Challenge. Boonen won op de omloop van Assen (Nederland) in de Deldiche Norma M20FC de eerste race van het weekend, in het gezelschap van Thomas Piessens en Sam Dejonghe. De teamgenoten bij Deldiche, Luc De Cock en Tim Joosen, werden tweede. De zege in de GT-divisie was voor Max Weering (Lamborghini), maar door de derde plek van John De Wilde (Speedlover Porsche), is onze landgenoot ook zeker van zijn titel. Ward Sluys en Sandra van der Sloot werden in de JR Motorsport BMW M4 vierde, terwijl Jos Jansen (Porsche) pech kende. Voor Boonen en De Wilde zijn het de eerste titels uit hun carrière.