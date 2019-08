Eerste extreme race voor elektrische voertuigen vindt plaats in Groenland kv

30 augustus 2019

02u24

Bron: Reuters 0 Auto- en Motorsport Groenland is een van de vijf gastlocaties waar in 2021 het eerste Extreme E-kampioenschap zal plaatsvinden: een race voor elektrische off-roadvoertuigen. Dat deelt de organisatie vandaag mee. Wat de vijf locaties gemeen hebben? Ze hebben allemaal ernstig te lijden onder de klimaatopwarming.

In de Extreme E-wedstrijden zullen elektrische SUV’s tegen elkaar racen op vijf van de meest afgelegen plekken ter wereld. Het kampioenschap wil de gevaren van global warming onder de aandacht brengen.

Extreme E

“Extreme E heeft een sterk sportief doel om het gebruik van elektrische mobiliteit te promoten in de strijd voor een verlaging van de globale emissienormen, een onderwerp dat we niet langer kunnen negeren, vooral hier in Groenland”, zegt oprichter Alejandro Agag. Agag is de oprichter van Formule E, een autosportklasse voor elektrische voertuigen.



In een tiendelige reeks zullen elektrische SUV’s het in Extreme E tegen elkaar opnemen in regio’s die te maken hebben met ecologische schade of die bedreigd worden door de klimaatopwarming. Er zullen geen toeschouwers zijn voor de race. FoxSports verwierf de uitzendrechten.

Russellgletsjer

In Groenland ligt de tweede grootste ijskap ter wereld, maar de snelheid waaraan de ijskap afsmelt, verontrust klimaatwetenschappers en lokale inwoners die vaak niet meer kunnen jagen met sledehonden op het steeds dunner wordende ijs.

De transportsector is verantwoordelijk voor 30 procent van het gebruik van fossiele brandstoffen, die de hoofdoorzaak zijn van de klimaatopwarming, zegt Peter Wadhams, professor oceaanfysica aan de Universiteit van Cambridge, die de organisatoren van de race adviseert.

De race in Groenland zal plaatsvinden over een periode van drie dagen in een gebied nabij de Russellgletsjer, in het Westen van Groenland. “Racen in die regio zal geen kwalijke gevolgen hebben voor het milieu”, zegt Wadhams. “Maar de mogelijke bewustmaking en het onderricht dat met dergelijke krachtige sportplatforms kan worden gegenereerd, is enorm.”

E Extreme is nu op zoek naar vier bijkomende locaties die bedreigd worden door bijvoorbeeld ontbossing, een stijgend zeeniveau, woestijnvorming en plasticvervuiling.